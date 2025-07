Stuttgarter Kickers sind gegen Drittligisten gefordert

Ehe in rund zwei Wochen das erste Pflichtspiel der Regionalliga Südwest ansteht, treffen die Stuttgarter Kickers im Endspurt der Sommervorbereitung auf die Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 19. Juli, um 17 Uhr in der Dieter-Gärtner-Arena in Gommersdorf.