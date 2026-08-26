Stuttgarter Kickers sichern sich Erfahrung aus der 2. Bundesliga

– Foto: Matthias Wolpert

Die Stuttgarter Kickers rüsten vor ihrer ersten Saison in der Frauen-Regionalliga Süd weiter auf. Mit Isabelle Maliha wechselt eine 21-jährige Außenverteidigerin vom FC Forstern auf die Waldebene. Trotz ihres jungen Alters bringt sie bereits Erfahrung aus mehreren höherklassigen Stationen und sogar aus dem internationalen Nachwuchsfußball mit.

Auch international war Maliha bereits unterwegs. Die Außenverteidigerin lief für die österreichische U19-Nationalmannschaft auf. Insgesamt sind für sie auf Vereinsebene bislang 40 Spiele und zwei Tore erfasst.

Maliha absolvierte in der vergangenen Saison elf Partien für den FC Forstern in der Bayernliga. Zuvor stand sie beim FFC Wacker München unter Vertrag. Besonders wertvolle Erfahrungen sammelte die Defensivspielerin beim FC Ingolstadt: In der Saison 2022/23 kam sie zehnmal in der 2. Frauen-Bundesliga zum Einsatz. Außerdem gehörten der 1. FC Nürnberg und Red Bull Salzburg zu ihren bisherigen Stationen.

„Mit Isabelle gewinnen wir eine lauf- und zweikampfstarke Außenverteidigerin, die bereits einiges an Erfahrung mitbringt“, freut sich der Sportliche Leiter Florian Kapfer über die Verpflichtung. Maliha selbst sieht den Wechsel als neue Herausforderung und möchte ihren Teil zum nächsten Kapitel der Kickers-Frauen beitragen.

Kader wird für die Regionalliga aufgerüstet

Der Aufsteiger hat seinen Kader im Sommer auf mehreren Positionen verstärkt. Aus Herrenberg kamen Jennifer Marquart, Sina Rahm und Marie Gleixner. Hinzu kommen unter anderem Svea Fleischmann vom 1. FC Heidenheim, Sophie Köhler vom VfL Sindelfingen, Emily Gröber vom VfB Stuttgart und Sara Nilsson vom FC St. Gallen. Auch Madeline Miller rückt aus dem eigenen Nachwuchs auf.

Nach dem Aufstieg wartet auf die Mannschaft von Trainer Manuel Strobel nun die Herausforderung Regionalliga. Der Startschuss fällt bereits am Sonntag, 30. August. Zum Auftakt müssen die Kickers auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth antreten.

Mit Maliha kommt unmittelbar vor dem Saisonstart noch einmal höherklassige Erfahrung für die Defensive hinzu.