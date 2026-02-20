Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg: Termin für Regionalliga-Kracher Im Viertelfinale des WFV-Pokals empfangen die Stuttgarter Kickers den SGV Freiberg am Dienstag, 17. März, unter Flutlicht zum heißen Duell von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Just

Die Spannung im WFV-Pokal steigt spürbar an. Während für den Großteil der verbliebenen Mannschaften noch Ungewissheit über die exakten Anstoßzeiten herrscht, herrscht in Degerloch nun Klarheit. Das Prestigeduell zwischen zwei Schwergewichten aus Württemberg wirft seine Schatten voraus und verspricht eine Atmosphäre, die dem besonderen Charakter eines K.-o.-Spiels mehr als gerecht wird.

Der Termin für das Duell steht Die Fußballfans in der Region können sich den ersten fixen Termin im Kalender rot markieren. Das Viertelfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg findet am Dienstag, 17.03.2026, statt. Um 19 Uhr wird die Partie angepfiffen, wenn die Flutlichtmasten über der Waldau erstrahlen. Es ist ein echtes Knallerspiel, in dem zwei ambitionierte Teams aus der Regionalliga Südwest direkt aufeinandertreffen. Die Nachricht über die zeitgenaue Ansetzung verbreitete sich schnell, nachdem der SGV Freiberg den Termin offiziell über die sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Warten auf die restlichen Partien Während das Datum für den Kracher in Stuttgart bereits feststeht, müssen sich die Anhänger der anderen sechs Vereine noch etwas gedulden. Die genauen Termine für die übrigen drei Begegnungen im Viertelfinale sind aktuell noch nicht final fixiert. Ein Blick auf den Rahmenterminplan verrät jedoch die angedachte Richtung für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Demnach ist vorgesehen, dass die restlichen Entscheidungen über den Einzug in die nächste Runde gesammelt am Mittwoch, 01.04.2026, fallen sollen.