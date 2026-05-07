Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach: Wann gibt es Tickets?

Wer live dabei sein möchte: Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 8. Mai, um 16.00 Uhr.

Die Fans der Finalisten sichern sich ihre Plätze zunächst exklusiv über ihre Vereine (bis 22. Mai, 12.00 Uhr):

Ob auf dem Sofa, im Büro oder unterwegs: Für alle neutralen Fans gibt’s Tickets ganz unkompliziert im Online-Shop als E-Ticket. Einfach aufs Handy laden oder ausdrucken und ab ins Stadion. Zusätzlich sind Karten über die beiden Finalisten und – sofern verfügbar – an den Tageskassen erhältlich.

SV Stuttgarter Kickers: Blöcke E5–E7 (Haupttribüne) sowie A–C (Stehplatz)

SG Sonnenhof Großaspach: Blöcke E2–E3 (Haupttribüne) sowie F1–F2 (Stehplatz)

Beide Vereine verfügen zudem über VIP-Tickets Business-Seats Block E4 mit Zugang zur VIP-Lounge.

Preise im Überblick

Sitzplatz: 28 Euro / 23 Euro ermäßigt / 17 Euro Kinder

Stehplatz: 15 Euro / 12 Euro ermäßigt / 8 Euro Kinder

VIP-Tickets inkl. Lounge-Zugang: 139 Euro / 69 Euro Kinder

Weitere Informationen & Details zum Ticketing gibt’s im Online-Shop.

Perfekt für alle: Das VVS-KombiTicket ist inklusive – also einfach entspannt und kostenlos mit Bus und Bahn zum Stadion und zurück. Das Stadion öffnet ab ca. 14.00 Uhr – wer entspannt ankommen will, sollte frühzeitig da sein.

HERZSICHER – Finaltag setzt Zeichen gegen plötzlichen Herztod

Der Finaltag der Amateure ist längst eine feste Größe im Kalender – und 2026 wird er noch mehr: Ganz Deutschland schaut auf die Landespokalfinals, live in der ARD. Gleichzeitig nutzt der Fußball seine enorme Reichweite für ein Thema, das uns alle angeht: Leben retten.

Unter dem Motto „HERZSICHER“ steht der Kampf gegen den plötzlichen Herztod im Mittelpunkt. Rund 65.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland daran – viele könnten gerettet werden, wenn sofort geholfen wird. Genau hier setzt die Initiative der Björn Steiger Stiftung und der Deutschen Herzstiftung an.

Die Botschaft ist klar und einfach: Prüfen. Rufen. Drücken. Und jede und jeder kann es lernen. Über herzsicher.de lassen sich kostenlose Schulungen ganz unkompliziert organisieren – im Verein, im Unternehmen oder privat.