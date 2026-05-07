Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach: Wann gibt es Tickets?

Alles ist angerichtet für ein echtes Pokal-Highlight: Das Duell zwischen den Stuttgarter Kickers und Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach verspricht ein packendes Finale im DB Regio-wfv-Pokal. Wenn am Samstag, 23. Mai, um 15.30 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau der Anpfiff ertönt, geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um Prestige – und um einen echten Pokalfight.
Wer live dabei sein möchte: Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 8. Mai, um 16.00 Uhr.
Ob auf dem Sofa, im Büro oder unterwegs: Für alle neutralen Fans gibt’s Tickets ganz unkompliziert im Online-Shop als E-Ticket. Einfach aufs Handy laden oder ausdrucken und ab ins Stadion. Zusätzlich sind Karten über die beiden Finalisten und – sofern verfügbar – an den Tageskassen erhältlich.
Die Fans der Finalisten sichern sich ihre Plätze zunächst exklusiv über ihre Vereine (bis 22. Mai, 12.00 Uhr):
Beide Vereine verfügen zudem über VIP-Tickets Business-Seats Block E4 mit Zugang zur VIP-Lounge.
Weitere Informationen & Details zum Ticketing gibt’s im Online-Shop.
Perfekt für alle: Das VVS-KombiTicket ist inklusive – also einfach entspannt und kostenlos mit Bus und Bahn zum Stadion und zurück. Das Stadion öffnet ab ca. 14.00 Uhr – wer entspannt ankommen will, sollte frühzeitig da sein.
Der Finaltag der Amateure ist längst eine feste Größe im Kalender – und 2026 wird er noch mehr: Ganz Deutschland schaut auf die Landespokalfinals, live in der ARD. Gleichzeitig nutzt der Fußball seine enorme Reichweite für ein Thema, das uns alle angeht: Leben retten.
Unter dem Motto „HERZSICHER“ steht der Kampf gegen den plötzlichen Herztod im Mittelpunkt. Rund 65.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland daran – viele könnten gerettet werden, wenn sofort geholfen wird. Genau hier setzt die Initiative der Björn Steiger Stiftung und der Deutschen Herzstiftung an.
Die Botschaft ist klar und einfach: Prüfen. Rufen. Drücken. Und jede und jeder kann es lernen. Über herzsicher.de lassen sich kostenlose Schulungen ganz unkompliziert organisieren – im Verein, im Unternehmen oder privat.