Stuttgarter Kickers setzen auf interne Lösung

Die Entscheidung ist das Ergebnis eines intensiven internen Abstimmungsprozesses und folgt der strategischen Ausrichtung des Vereins, Verantwortung gezielt an eigene Nachwuchskräfte zu übertragen – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in Führungspositionen.

Auch im Präsidium wird dieser Weg ausdrücklich unterstützt. Holger Schäfer betont: „Die Stuttgarter Kickers stehen für Kontinuität, Entwicklung und Vertrauen in die eigenen Leute. Thomas Christ und Julian Leist stehen fachlich und menschlich für genau diesen Weg. Deshalb unterstützen wir diese Entscheidung ausdrücklich.“

Geschäftsführer Matthias Becher erklärt: „Der Weg der Stuttgarter Kickers ist es, Talente zu entwickeln und ihnen Verantwortung zu geben – vom Talent bis ins Stadion. Das gilt für Spieler, Trainer und auch für Führungskräfte. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser internen Lösung die beste Entscheidung für die Zukunft unseres Nachwuchsleistungszentrums getroffen haben.“

Thomas Christ, der künftig die Gesamtleitung des NLZ übernimmt, sagt: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Norbert Stippel im NLZ schon viel entwickelt und wir möchten diesen Weg konsequent weitergehen, unsere Strukturen weiter stärken und die Ausbildung unserer Spieler sowie die Verzahnung im gesamten Verein weiter vorantreiben, mit dem klaren Ziel, dass nachhaltiger Erfolg aus guter Ausbildung entsteht.”

Julian Leist, der weiterhin insbesondere den Übergangsbereich in den Aktivenfußball verantwortet, ergänzt: „Der Übergang vom Nachwuchs in die erste Mannschaft ist ein entscheidender Schritt. Ich freue mich sehr, hier künftig noch mehr Verantwortung zu übernehmen und diesen Weg für unsere Talente gemeinsam mit allen Beteiligten weiter zu verbessern.“

Die Stuttgarter Kickers werden damit auch künftig konsequent auf den eigenen Nachwuchs setzen – auf und neben dem Platz. Die finale Ausgestaltung weiterer Funktionen innerhalb des NLZ wird in den kommenden Wochen abgestimmt.