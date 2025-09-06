Stuttgarter Kickers schocken Steinbach – König führt Trier zum 3:0

Vor stimmungsvoller Kulisse am Bieberer Berg entwickelte sich ein intensives Spiel zweier ambitionierter Teams. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Valdrin Mustafa in der 7. Minute zur frühen Führung traf. Homburg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam bereits in der 16. Minute durch Phillipp Steinhart zum Ausgleich. Kurz vor der Pause belohnten sich die Offenbacher erneut: Dominik Crljenec markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste stärker auf den Ausgleich, der schließlich in der 68. Minute durch Nicolas Jörg gelang. Beide Teams suchten bis zum Schluss den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch bei einer Punkteteilung.

– Foto: Imago Images

---

In Walldorf unterstrich der SGV Freiberg eindrucksvoll seine aktuelle Dominanz in der Liga. Bereits in der 9. Minute brachte Tino Bradara die Gäste in Führung. Walldorf kämpfte sich jedoch zurück und erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Felix Kendel den Ausgleich. Doch nach dem Wechsel zeigte Freiberg, warum es aktuell das Maß aller Dinge in der Regionalliga Südwest ist. Ryan Adigo traf in der 60. Minute zum 2:1, bevor Matt-Brahan Zié in der 73. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel festigt Freiberg die Tabellenführung eindrucksvoll. ---

Vor 1505 Zuschauern gab es ein intensives Spiel zweier ambitionierter Teams. Als vieles schon nach einem torlosen Remis aussah, schlug Oskar Hencke in der Nachspielzeit zu und traf in der 90.+4 Minute zum 0:1. ---

Im Auestadion entwickelte sich vor 2555 Zuschauern ein packender Schlagabtausch. Fabian Eisele brachte Großaspach in der 12. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch Kassel kämpfte sich zurück: Lukas Rupp traf in der 52. Minute zum Ausgleich, Cornelius Bräunling drehte die Partie in der 60. Minute. Als der Heimsieg schon greifbar schien, schlug Eisele erneut per Strafstoß zu und glich in der 90.+4 Minute zum 2:2 aus. ---

Die Partie in Mainz wurde zu einem wahren Auf und Ab. In der 52. Minute brachte Korbinian Burger die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Doch Fulda antwortete sofort: Tim Korzuschek glich in der 56. Minute aus, Leon Pomnitz legte nur drei Minuten später das 1:2 nach. Mainz II gab sich nicht geschlagen und kam durch Raúl König in der 74. Minute zurück. Es blieb beim 2:2. ---

Im Moselstadion avancierte Sven König zum Mann des Tages. Er brachte Trier in der 33. Minute in Führung und erhöhte in der 81. Minute auf 2:0. Mit seinem dritten Treffer in der 88. Minute machte er den 3:0-Endstand perfekt. Die Gäste aus Alzenau fanden keine Mittel, die starke Trierer Defensive zu überwinden. Mit diesem Sieg hat Trier nun acht Punkte auf dem Konto, während Alzenau mit fünf Zählern im Tabellenkeller festhängt. ---

980 Zuschauer in Bahlingen sahen eine effektive Vorstellung des Drittliga-Absteigers. Yannick Osée brachte Sandhausen in der 30. Minute in Führung, Louis Kolbe erhöhte in der 49. Minute. Zwar konnte Luca Köbele in der 56. Minute verkürzen, doch Denis Pfaffenrot stellte acht Minuten später den alten Abstand wieder her. Bahlingen bleibt damit bei nur drei Punkten und steckt weiter tief unten fest, während Sandhausen mit sieben Zählern wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld einfuhr. ---

Die TSG Balingen bleibt weiter im Tabellenkeller. Schon in der 12. Minute traf Birkan Celik für den FSV Frankfurt zur Führung. Lukas Gottwalt erhöhte in der 66. Minute auf 0:2 und machte den Sieg perfekt. Während Frankfurt mit diesem Erfolg auf Rang drei steht, steht Aufsteiger Balingen nach sechs Spielen mit nur drei Punkten am Tabellenende. ---

