Stuttgarter Kickers: Samuel Unsöld fällt langfristig aus

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers müssen langfristig auf Samuel Unsöld verzichten. Der 21-Jährige hat sich am linken Fuß eine Verletzung des Syndesmosebandes zugezogen. Darüber hinaus sind weitere Strukturen des Innen- und Außenbandapparats in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Operation ist nach aktuellem Stand für die kommende Woche vorgesehen.

Samuel Unsöld steht seit Sommer 2025 bei den Stuttgarter Kickers unter Vertrag. Der Angreifer wechselte vom FC Bayern München II nach Stuttgart.