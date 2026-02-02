Stuttgarter Kickers: Oskar Hencke wechselt zur TSG Hoffenheim von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verabschieden mit Oskar Hencke ein echtes Eigengewächs: Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zur TSG Hoffenheim. Oskar kam bereits zur U12 zu den Blauen und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften in Degerloch. In der vergangenen Saison feierte er im Alter von nur 17 Jahren sein Debüt für die 1. Mannschaft der Kickers. In der laufenden Spielzeit kam der Offensivspieler auf insgesamt 15 Einsätze in der Regionalliga Südwest sowie zwei Partien im DB Regio-wfv-Pokal.

Seinen ersten Treffer für die Kickers erzielte Oskar in der Hinrunde der aktuellen Saison – und das auf besondere Weise: In der Nachspielzeit traf er beim TSV Steinbach zum viel umjubelten 1:0-Auswärtssieg. Oskar Hencke steht exemplarisch für den von den Kickers gelebten Weg „Vom Talent ins Stadion“ und zeigt, wie der Übergang aus dem Nachwuchs in den Aktivenbereich gelingen kann.