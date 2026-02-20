Stuttgarter Kickers: Norbert Stippel hört zum Saisonende auf

Norbert Stippel prägt die Nachwuchsarbeit der Stuttgarter Kickers seit vielen Jahren maßgeblich. Unter seiner Leitung wurde das Nachwuchsleistungszentrum sportlich, strukturell und personell kontinuierlich weiterentwickelt. Zuletzt wurde das NLZ erfolgreich in Kategorie 2 eingestuft. Parallel dazu entstanden zusätzliche hauptamtliche Stellen, klare sportliche Leitlinien sowie eine tragfähige Organisationsstruktur – von der sportlichen Führung über die Koordinatorenebene bis in die Trainerteams.

„Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, sagt Norbert Stippel. „Die Arbeit im NLZ der Kickers war für mich immer mehr als ein Job. Wir haben hier gemeinsam etwas aufgebaut, auf das ich sehr stolz bin. Gleichzeitig spüre ich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, einen Schritt zurückzugehen. Das Fundament steht.“

„Norbert Stippel hat das Nachwuchsleistungszentrum der Kickers nachhaltig geprägt“, betont Matthias Becher, Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers. „Er hat nicht nur Strukturen geschaffen, sondern vor allem Menschen entwickelt und ist ihnen stets mit viel Offenheit und Herzlichkeit begegnet. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Wichtig ist: Die Arbeit läuft nahtlos weiter, und wir werden den eingeschlagenen Weg mit unserem bestehenden Personal im und außerhalb der Trainerteams konsequent fortsetzen.“

Ein zentraler Baustein der aktuellen Stabilität ist auch das bestehende Führungsteam im NLZ. In der sportlichen Leitung der unteren Altersbereiche, der Koordinatorenstruktur sowie auf organisatorischer Ebene wurden in den vergangenen Jahren klare Verantwortlichkeiten etabliert. Diese sollen weiter gestärkt werden.

Die Nachfolge auf der Position des NLZ-Leiters wird nun sorgfältig vorbereitet. Die Entscheidung erfolgt durch das Präsidium in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung um Matthias Becher und Lutz Siebrecht.

„Wir gehen diesen Prozess mit großer Ruhe und Überzeugung“, erklärt Holger Schäfer, Präsidiumsmitglied für den Nachwuchs. „Norbert hinterlässt ein hervorragend bestelltes Feld. Unser Anspruch ist es, auf dieser Basis den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen – mit einer Lösung, die fachlich wie menschlich zu den Kickers passt.“

Bis zum Saisonende wird Norbert Stippel seine Aufgaben weiterhin vollumfänglich wahrnehmen und den Übergang aktiv begleiten.