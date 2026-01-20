Stuttgarter Kickers: Näher geht’s nicht

Lukas, normalerweise sieht man dich im Trikot – aktuell aber auch auf der Geschäftsstelle. Wie kam es dazu?

Ich habe mir schon länger Gedanken darüber gemacht, diese Saison über meine aktive Spielerkarriere hinauszudenken. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, ein Trainee auf der Geschäftsstelle zu machen, war ich sofort interessiert. Hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, wie der Verein abseits des Platzes funktioniert, fand ich extrem spannend.

Wie sieht dein Alltag zwischen Training und Büro aktuell aus?

Sehr flexibel – und genau das ist auch wichtig. Der Fußball hat immer Priorität. Training, Spiele, Regeneration stehen an erster Stelle. Unter der Woche bin ich dann auf der Geschäftsstelle dabei, wenn es der Trainingsplan zulässt. Es gibt keinen festen Ablaufplan, sondern eher: Erst Fußball, dann Büro – und manchmal auch andersrum mit kurzer Kaffeepause dazwischen. In welche Bereiche schaust du rein?

Sponsoring, Kommunikation, Organisation und auch der Nachwuchsbereich. Im Sponsoring bringe ich mich zum Beispiel mit eigenen Gedanken ein, im Kommunikationsteam begleite ich Projekte über alle Phasen hinweg. Und ehrlich gesagt: Manchmal entstehen die spannendsten Gespräche nicht im Meeting, sondern in der Mittagspause.