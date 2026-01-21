Stuttgarter Kickers: Marlon Faß fällt verletzt aus

Beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers gibt es einen Ausfall zu beklagen. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:
Marlon Faß fällt verletzt aus
Stürmer Marlon Faß (19) hat sich im gestrigen Training eine Teilruptur des Außenbands im rechten Sprunggelenk zugezogen und fällt voraussichtlich vier Wochen aus. In der laufenden Saison erzielte der 14-mal eingesetzte Offensivspieler für die Blauen fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.
Wir wünschen Marlon eine schnelle und vollständige Genesung!
So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10
So geht es nach der Winterpause weiter:
21. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSG Balingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Schott Mainz
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Bahlinger SC
So., 22.02.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II