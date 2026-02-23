Stuttgarter Kickers: Kreuzbandriss bei Lirijon Abdullahu von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 20:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers müssen für längere Zeit auf Lirijon Abdullahu verzichten. Der 17-jährige Offensivspieler hat sich am Samstag im U19-Spiel gegen die SpVgg Unterhaching einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Lirijon Abdullahu verletzte sich bereits in der 10. Spielminute der Partie und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Eine eingehende medizinische Untersuchung bestätigte nun die Diagnose.

Der Nachwuchsspieler gehört in dieser Saison trotz seines jungen Alters bereits fest zum erweiterten Kader der ersten Mannschaft. In der Regionalliga kam der Offensivspieler auf neun Einsätze, hinzu kommt ein Einsatz im Pokal. Zudem ist er auch Bestandteil der U19 der Blauen. Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Das ist eine sehr bittere Nachricht – vor allem für Lirijon persönlich. Er hat sich mit großem Einsatz und viel Leidenschaft entwickelt und war sportlich wie menschlich auf einem sehr guten Weg. Wir werden ihn auf seinem Reha-Weg bestmöglich unterstützen und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird.“