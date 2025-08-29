Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach: Wende im Traditionsduell

Der heutige Auftakt des 5. Spieltags in der Regionalliga Südwest brachte ein elektrisierendes Traditionsduell. Vor 5940 Zuschauern im Gazi-Stadion lieferten sich die Stuttgarter Kickers und Kickers Offenbach ein packendes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde.
---
Die Hausherren begannen schwungvoll und wurden früh belohnt: In der 19. Minute traf Maximilian Zaiser zur 1:0-Führung der Blauen. Offenbach ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam noch vor der Pause zurück. In der 43. Minute glich Boubacar Barry zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Als sich die Zuschauer bereits mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Offenbach zu. In der 89. Minute war es Kristjan Arh Cesen, der den Gästen einen umjubelten 2:1-Auswärtssieg bescherte.
---
Spitzenreiter SGV Freiberg (12 Punkte) trifft auf Aufsteiger TSG Balingen (3 Punkte). Freiberg ist bisher ungeschlagen und konnte 14 Tore erzielen. TSG Balingen rangiert am Tabellenende und musste zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen FC 08 Homburg hinnehmen. Freiberg will seine Serie fortsetzen und die Tabellenführung ausbauen.
Wie wird das württembergische Duell zwischen dem SGV Freiberg und der TSG Balingen enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.
---
TSV Steinbach Haiger (12 Punkte) empfängt FSV Mainz 05 II (7 Punkte). Steinbach Haiger ist ebenfalls noch ungeschlagen und erzielte 13 Tore. Mainz 05 II gewann zuletzt 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers. Beide Teams streben nach Punkten, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.
---
FSV Frankfurt (9 Punkte) spielt gegen TSV Schott Mainz (3 Punkte). Frankfurt gewann zuletzt bei KSV Hessen Kassel mit 1:0 und will den Anschluss an die Topteams halten. TSV Schott Mainz sucht nach dem zweiten Saisonsieg, nachdem sie zuletzt 2:4 gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz unterlagen.
---
FC 08 Homburg (7 Punkte) empfängt FC-Astoria Walldorf (4 Punkte). Homburg ist nach dem 4:1-Sieg gegen TSG Balingen gut in Form, während Walldorf zuletzt einen 0:4-Erfolg gegen SV Sandhausen hinnehmen musste. Das Duell verspricht eine offensive Partie mit vielen Toren.
---
SG Barockstadt Fulda Lehnerz (3 Punkte) trifft auf Bahlinger SC (3 Punkte). Beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte und suchen dringend Punkte, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Fulda Lehnerz gewann zuletzt 4:2 gegen TSV Schott Mainz, während Bahlingen 1:2 gegen Bayern Alzenau verlor.
---
Bayern Alzenau (4 Punkte) empfängt KSV Hessen Kassel (4 Punkte). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld und wollen nach zuletzt gemischten Ergebnissen Punkte sammeln. Alzenau gewann 2:1 gegen Bahlinger SC, Kassel verlor 0:1 gegen FSV Frankfurt.
---
SV Sandhausen (3 Punkte) empfängt SC Freiburg II (4 Punkte). Sandhausen sucht nach dem zweiten Sieg, nachdem sie zuletzt 0:4 gegen FC-Astoria Walldorf unterlagen. Freiburg II konnte zuletzt gegen SG Sonnenhof Großaspach nicht gewinnen. Beide Teams benötigen dringend Punkte für den Klassenerhalt.
---
SG Sonnenhof Großaspach (9 Punkte) trifft auf SV Eintracht Trier 05 (4 Punkte). Großaspach ist eines der Topteams der Liga und will seine Serie fortsetzen, während Trier zuletzt 1:4 gegen SGV Freiberg verlor und punkten muss, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
__________________________________________________________________________________________________
