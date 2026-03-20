Stuttgarter Kickers, Kick vor dem Spiel: KSV Hessen Kassel zu Gast

Ausgangslage: 34 Punkte hat Hessen Kassel bisher in dieser Saison gesammelt. Damit steht das Team derzeit auf dem zehnten Tabellenrang. Die Blauen stehen mit fünf Punkten mehr auf Platz sechs. Unter anderem liegt das daran, dass die Kickers bisher drei Siege mehr geholt haben. Kassel hingegen hat bereits viermal öfter Unentschieden gespielt.

Formcheck: In den vier bisherigen Ligaspielen in diesem Jahr hat Hessen Kassel zwei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Erfolge gab es gegen Bayern Alzenau (3:2) und Schott Mainz (2:1). Niederlagen setzte es jeweils auswärts beim FSV Frankfurt (2:4) und bei Sonnenhof Großaspach (0:1). Die Kickers sind im neuen Jahr in der Regionalliga hingegen noch ungeschlagen. Zuletzt gab es einen 3:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg II, zuvor ein 4:1 gegen Steinbach, ein 0:0 in Offenbach und ein 1:0 gegen Mainz II.

Spannendes über den Gegner: Im vergangenen Dezember verließ der damalige Sportchef Sören Gonther den KSV Hessen Kassel in Richtung Dynamo Dresden. Die Nachfolge ist inzwischen geklärt: Tobias Damm, langjähriger Spieler und Trainer in Kassel, ist neuer Sport-Geschäftsführer. Unterstützt wird er weiterhin von Sportkoordinator Mirko Dickhaut.

Das letzte Duell: Das Hinspiel verlief aus Sicht der Blauen wenig erfolgreich. Bei der Auswärtspartie in Kassel mussten sich die Kickers trotz zahlreicher Chancen mit 0:3 geschlagen geben. Für die Gastgeber trafen Yannick Stark (4.), Elsamed Ramaj (37.) und Lukas Rupp (56.). Der kicker titelte anschließend: „Eine Frage der Effizienz – Kassel siegt deutlich gegen die Stuttgarter Kickers.“

Der Trainer: Seit November 2024 steht René Klingbeil an der Seitenlinie. Der 44-Jährige war zuvor beim Wuppertaler SV aktiv und arbeitete viele Jahre in verschiedenen Funktionen beim FC Carl Zeiss Jena. Als Spieler stand Klingbeil unter anderem für den Hamburger SV auf dem Platz. Ende Januar verlängerte Kassel den Vertrag mit seinem Trainer bis 2028.

Wintertransfers: Der KSV Hessen Kassel war im Winter auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Jan Dahlke kehrte ein Stürmer zurück zu den Hessen. Er hatte bereits zuvor in Kassel gespielt, im vergangenen Sommer den Sprung nach Portugal zum Drittligisten Dezembro gewagt. Nun folgte die Rückkehr. Außerdem ist seit Januar Tim Knipping zurück in Kassel. Der Innenverteidiger hatte bereits in der Jugend für den Verein gespielt, ehe es ihn in höherklassige Ligen zog. 166-mal kam er in der 3. Liga und 86-mal in der zweiten Bundesliga zum Einsatz. Damit reiht er sich in die Reihe mehrerer Ex-Profis bei Hessen Kassel ein. Ob Yannick Stark oder Lukas Rupp – auch sie spielten bereits höherklassig, Rupp sogar in der englischen Premier League.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Hessen Kassel ist vermutlich die erfahrenste Mannschaft der Liga – ein Paradebeispiel hierfür ist natürlich Lukas Rupp mit seinen unzähligen Einsätzen in der ersten und zweiten Liga. Darüberhinaus verfügen sie über sehr viel fußballerische Qualität. Für uns wird es darum gehen, mit allem, was wir haben, dagegenzuhalten und dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen und werden dafür alles investieren.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak arbeitet nach seinem Kreuzbandriss individuell im Rahmen seiner Reha. Lirijon Abdullahu fehlt ebenfalls aufgrund eines Kreuzbandrisses. David Braig fällt mit einer muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite aus. Abdoulie Mboob kann ebenfalls weiterhin nicht eingesetzt werden.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Lukas Jungfleisch (Saarbrücken). Er wird assistiert von Marco Niebergall und Maximilian Fischer.

Ticketinfos: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne.