Stuttgarter Kickers - Kick vor dem Spiel: FSV Frankfurt zu Gast

Ausgangslage: Bei der Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und dem FSV Frankfurt handelt es sich um ein Duell direkter Tabellennachbarn. Während die Blauen derzeit den sechsten Rang belegen, stehen die Frankfurter mit drei Zählern mehr nur einen Platz vor den Kickers. Diese drei Punkte Vorsprung (45) haben sich die Frankfurter durch drei zusätzliche Unentschieden erarbeitet. Die Anzahl der Siege ist identisch (13), ebenso wie die der Gegentore (35). Offensiv steht der FSV mit elf mehr erzielten Treffern besser da.

Formcheck: Der FSV Frankfurt hat im neuen Jahr erst eine Niederlage in der Regionalliga kassiert – am 7. März mit 2:3 gegen die TSG Balingen. In allen anderen Spielen blieb das Team ungeschlagen: drei Siege und drei Unentschieden. Zudem auffällig: In sieben Ligapartien im neuen Jahr erzielten die Frankfurter bislang 19 Treffer – fast drei Tore pro Spiel. Allerdings blieb der FSV auch nur in einer Partie ohne Gegentor.

Anders die Kickers: Die Blauen blieben im neuen Jahr in drei Partien ohne Gegentreffer, gewannen vier Spiele und spielten einmal Remis bei zwei Niederlagen. Zudem sind die Kickers – anders als der FSV Frankfurt – noch im Verbandspokal vertreten. Die Frankfurter scheiterten dort Mitte Februar im Elfmeterschießen an den Kickers Offenbach.

Gleiches Gründungsjahr: Der FSV Frankfurt ist ein Traditionsverein aus dem Frankfurter Stadtteil Bornheim, gegründet 1899 – im selben Jahr wie die Stuttgarter Kickers. Darüber hinaus blickt der FSV auf längere Einsätze im Profifußball zurück und spielte von 2008 bis 2016 acht Jahre in Folge in der 2. Bundesliga.

Spannende Personalie: Nach dem 28. Spieltag steht Ismail Harnafi mit 13 Toren auf dem dritten Rang der Torjägerliste. Der ehemalige U17-Nationalspieler Marokkos kommt zudem auf vier Vorlagen und gehört damit zu den auffälligsten Scorern der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde er unter anderem in der Jugend von Borussia Mönchengladbach. Ein weiterer Angreifer, Cas Peters (acht Tore, zwei Vorlagen), fehlt am Samstag gesperrt aufgrund einer gelb-roten Karte.

Das letzte Duell: Dass Ismail Harnafi weiß, wo das Tor steht, bekamen die Kickers bereits im Hinspiel zu spüren. Mit 0:3 verloren die Blauen beim FSV Frankfurt – Harnafi traf dabei doppelt (7., 70.). Den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte Birkan Celik in der 24. Minute.

Der Trainer: An der Seitenlinie steht Tim Görner, der in den vergangenen Jahren für Kontinuität beim FSV Frankfurt sorgte. Seit 2022 ist er im Amt und war zuvor bereits viele Jahre im Verein tätig. Mit 30 Jahren gehört er zu den jüngsten Trainern der Liga. Im März kündigte er an, den FSV Frankfurt zum Saisonende zu verlassen.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Alles deutet auf ein echtes Spiel auf Augenhöhe hin – auch die Tabellenkonstellation Fünfter gegen Sechster spricht dafür. Mit einem Sieg wollen wir punktemäßig aufschließen, das ist unser klares Ziel. Das wird jedoch keine einfache Aufgabe, denn Frankfurt verfügt über große Qualität und vor allem eine sehr quirlige Offensive. Sie zeichnen sich durch viele kleine, bewegliche und fußballerisch starke Spieler aus, die wir gut kontrollieren müssen. Gleichzeitig wollen wir unsere eigenen Momente nach vorne nutzen, unser Tempo ausspielen und so die nächsten drei Punkte einfahren.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak ist nach seinem Kreuzbandriss wieder im Mannschaftstraining, jedoch noch keine Option für den Kader. Lirijon Abdullahu fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig aus. David Braig fehlt mit einer muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite. Abdoulie Mboob steht ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung. Zudem muss auf Melkamu Frauendorf (Muskelverletzung Oberschenkelvorderseite) und Vincent Schwab (Probleme an der Achillessehne) verzichtet werden.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Roy Dingler. Er wird assistiert von Niklas Pfau und Enis Morat.

Ticketinfos: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne.