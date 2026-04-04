Stuttgarter Kickers - Kick vor dem Spiel: Auswärts beim Spitzenreiter

– Foto: Stuttgarter Kickers

Am Ostermontag steht eine besondere Partie an: Für die Stuttgarter Kickers geht es zum SGV Freiberg. Anpfiff im Wasen-Stadion ist um 14:00 Uhr. Alle Informationen zum Lokalduell gibt es hier.

Formcheck: Im Jahr 2026 ist der SGV Freiberg in der Regionalliga noch ungeschlagen. Zum Auftakt gab es einen 6:0-Erfolg in Balingen, zudem Siege gegen Trier (1:0), Walldorf (2:0) und Offenbach (2:0). In Bahlingen (2:2) und Kassel (1:1) spielte das Team jeweils unentschieden. Die einzige Niederlage seit Jahresbeginn setzte es ausgerechnet gegen die Blauen: Im DB Regio-wfv-Pokal gewannen die Kickers mit 3:1. Insgesamt haben die Kickers in diesem Jahr bislang nur ein Pflichtspiel verloren (0:1 gegen Kassel) und kommen auf fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. In der aktuellen Formtabelle der Regionalliga belegen Freiberg (drei Siege, zwei Remis) und die Kickers (drei Siege, ein Remis, eine Niederlage) die Plätze eins und zwei.

Ausgangslage: Der SGV Freiberg ist derzeit Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Mit 55 Punkten liegt das Team drei Zähler vor der SG Sonnenhof Großaspach. Die Kickers belegen nach 26 Spielen mit 42 Punkten den sechsten Platz. Mit nur 21 Gegentoren stellt Freiberg die beste Defensive der Liga, während Großaspach die meisten Treffer erzielt hat.

Spannendes über den Gegner: Beim SGV Freiberg laufen derzeit die Planungen für die Zukunft: Der Verein hat im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens für die 3. Liga das Frankenstadion in Heilbronn als zukünftige Heimspielstätte beantragt. Zudem hat der Gemeinderat der Stadt Heilbronn beschlossen, das Stadion für den Profifußball zu ertüchtigen. Perspektivisch könnten die Freiberger ihre Heimspiele somit unabhängig von der Ligazugehörigkeit in Heilbronn austragen.

Das letzte Duell: Am 17. März trafen beide Mannschaften im Verbandspokal aufeinander – mit dem besseren Ende für die Kickers (3:1). Freiberg ging durch einen Foulelfmeter von Gal Grobelnik zunächst in Führung (17.), ehe Melkamu Frauendorf ausglich (32.). Per Lockl brachte die Blauen mit einem strammen Schuss in den Winkel auf die Siegerstraße (66.), David Tomic sorgte mit einem Distanztreffer für den Endstand (90.). Das Hinspiel in der Regionalliga endete 1:1: Flamur Berisha traf per Elfmeter (40.), Marco Kehl-Gomez glich für Freiberg aus (59.).

Der Trainer: Cheftrainer des SGV Freiberg ist seit Januar 2025 Kushtrim Lushtaku, der zuvor bereits als Co-Trainer im Verein tätig war. Zum Trainerteam gehört unter anderem auch der ehemalige Profifußballer David Pisot.

Personalien im Blickpunkt: Mit Nicklas Shipnoski (28, Offensivspieler), Florian Ballas (33, Innenverteidiger) und Minos Gouras (27, Offensivspieler) hat sich der SGV Freiberg in der Winterpause die Erfahrung von gleich drei Spielern gesichert, die bereits in der 2. Bundesliga und 3. Liga aktiv waren. Darüber hinaus stehen einige Akteure im Fokus, die bereits für beide Vereine aufliefen: Auf Seiten der Kickers sind dies Flamur Berisha, Christian Mauersberger und David Tomic, beim SGV Freiberg Paul Polauke und Karlo Kuranyi.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Freiberg ist eine sehr gute Mannschaft – die Tabelle in der Regionalliga lügt nicht. Wir haben sie im Pokal geschlagen, aber das war schon schwierig und genau das erwarten wir wieder, zumal wir jetzt erstmals auswärts gegen sie antreten in dieser Saison. Es wird auf einzelne Momente ankommen: defensiv stabil sein und unsere Chancen konsequent nutzen. Dann können wir auch dieses Spiel gewinnen. Uns ist bewusst, dass es in Freiberg wieder speziell wird – mit hoffentlich vielen Kickers-Fans am Ostermontag. Es wird emotional und intensiv, aber genau darauf sind wir vorbereitet.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak ist nach seinem Kreuzbandriss wieder im Mannschaftstraining, jedoch noch keine Option für den Kader. Lirijon Abdullahu fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig aus. David Braig fehlt mit einer muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite. Abdoulie Mboob steht ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung. Zudem muss noch auf Melkamu Frauendorf (Muskelverletzung Oberschenkelvorderseite) verzichtet werden.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Marc Philip Eckermann (Breuningsweiler). Er wird assistiert von John Bender und Melissa Joos.

Ticketinfos: Fan-Infos - SV Stuttgarter Kickers e.V. Für die Partie sind im Ticketshop noch Karten verfügbar.

Livestream:

Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk