Stuttgarter Kickers: Kapselriss - Jacob Danquah fällt aus

– Foto: SVK

Die Stuttgarter Kickers müssen vorerst auf Jacob Danquah verzichten. Der 21-jährige Innenverteidiger hat sich einen Kapselriss am rechten Sprunggelenk zugezogen und wird den Blauen in den kommenden Wochen fehlen. Ein Einsatz im Spiel gegen den FSV Mainz 05 II ist nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Kommende Woche findet noch ein Kontrolltermin statt.

In der laufenden Saison absolvierte Jacob bisher 17 Spiele in der Regionalliga sowie zwei Partien im DB Regio wfv-Pokal.