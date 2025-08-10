Stuttgarter Kickers jubeln spät – Spektakel beim SC Freiburg II

Der heutige Abschluss des 2. Spieltags in der Regionalliga Südwest bot Dramatik pur. Die Stuttgarter Kickers rangen den SV Sandhausen mit einem Last-Minute-Treffer nieder, während der SC Freiburg II und der FC Homburg in einem wilden Torfestival acht Treffer lieferten.
---
Der OFC bleibt in der Erfolgsspur, auch wenn der zweite Sieg im zweiten Spiel auf dramatische Weise zustande kam. Lange Zeit fand das Team von der Mainspitze kein Durchkommen gegen tief stehende und aufopferungsvoll kämpfende Gäste aus Alzenau. In der 77. Minute kippte das Spiel. Bayern-Verteidiger Marcel Wilke traf den Ball unglücklich ins eigene Tor – zum Entsetzen seiner Mitspieler und zur Ekstase der über 10.000 Zuschauer. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 83. Minute bekamen sie nach einem Foul im Strafraum die große Gelegenheit zum Ausgleich. Jihad Boutakhrit trat an, scheiterte jedoch mit seinem Schuss am stark reagierenden Johannes Brinkies im Offenbacher Tor. In der hektischen Schlussphase wurde es hitzig: Innerhalb weniger Augenblicke kassierten sowohl Marco Ferukoski (Alzenau) als auch Ronny Marcos (Offenbach) jeweils die Gelb-Rote Karte.
---
Der SGV Freiberg bleibt auf Erfolgskurs. In Frankfurt gerieten die Gäste in der 25. Minute durch Ismail Harnafi allerdings in Rückstand. Freiberg kam kurz vor der Pause durch Gal Grobelnik zum Ausgleich. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Marius Köhl in der 47. Minute die Freiberger Führung wieder her. Zehn Minuten später legte er nach und entschied mit seinem zweiten Treffer die Partie. Freiberg steht damit nach zwei Spielen mit der optimalen Ausbeute da.
---
Der KSV Hessen Kassel erwischte einen Traumstart. Bereits in der 8. Minute sorgte Benjamin Girth für das 1:0. Ein unglückliches Eigentor von Philipp Schulz erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Die Mainzer Reserve fand über 90 Minuten keinen Weg, den Defensivverbund der Gastgeber zu gefährden. Spätestens als Lukas Rupp in der 80. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, war der Sieg für Kassel besiegelt.
---
Walldorf begann stark und ging in der 16. Minute durch Maximilian Philipp Waack in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Großaspach die Partie mit einem furiosen Zwischenspurt: Michael Kleinschrodt traf in der 51. Minute zum Ausgleich, nur zwei Minuten später erzielte Volkan Celiktas das 1:2. Lukas Stoppel erhöhte in der 69. Minute, ehe Fabian Eisele in der 84. Minute den deutlichen Auswärtssieg perfekt machte. Mit zwei klaren Siegen aus den ersten beiden Spielen ist der Aufsteiger oben angekommen.
---
Vor 2882 Zuschauern entwickelte sich in Trier ein intensives Duell. Sven König brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, doch Fulda Lehnerz antwortete prompt: Moritz Dittmann glich in der 26. Minute aus, und Nick Berger drehte die Partie in der 39. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Damjan Marceta einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Nach Gelb-Rot für Aaron Frey in der 63. Minute spielte Trier in Überzahl und drängte auf den Sieg. In der 73. Minute war es schließlich Mateo Biondic, der den Ball zum umjubelten 3:2 ins Netz beförderte.
---
Der Bahlinger SC zeigte sich auswärts stark. Karim El Abed eröffnete in der 41. Minute den Torreigen, und Marco Rienhardt legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach. Mainz verkürzte in der 64. Minute durch Sean Horozovic, doch in der 90.+6 Minute stellte As Ibrahima Diakité den alten Abstand wieder her und sicherte den Gästen den Auswärtserfolg.
---
Balingen verlor auch im zweiten Spiel. Jonas Singer brachte Steinbach Haiger in der 36. Minute in Führung. Serkan Firat erhöhte in der 58. Minute auf 0:2. In der 64. Minute bot sich den Gastgebern die große Chance zum Anschluss, doch Sascha Eisele scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Jesper Heim. Stattdessen sorgte Ole Käuper in der 74. Minute per Strafstoß für den Endstand.
---
Vor 5120 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das bis in die Nachspielzeit Spannung bot. Die Gäste aus Sandhausen gingen nach 35 Minuten durch ein unglückliches Eigentor der Kickers in Führung und nahmen diesen knappen Vorsprung mit in die Kabine. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff schlugen die Blauen zurück: Marlon Faß sorgte mit seinem Treffer in der 47. Minute für den Ausgleich. In der 74. Minute drehte Flamur Berisha die Partie zugunsten der Hausherren, doch Sandhausen reagierte prompt. Drei Minuten später glich Luca de Meester zum 2:2 aus. Als alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Melkamu Frauendorf in der vierten Minute der Nachspielzeit zu und sicherte den Kickers mit dem 3:2-Siegtreffer die volle Ausbeute.
---
Ein echtes Offensivspektakel lieferten sich Freiburg II und der FC 08 Homburg. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Elijah Oguguo traf nach neun Minuten zur Führung, und nur zwei Minuten später erhöhte Noah Wagner auf 2:0. Doch Homburg kämpfte sich zurück. Miguel Goncalves verkürzte in der 29. Minute, Oliver Kovacic glich in der 37. Minute aus, und kurz vor der Pause drehte Markus Mendler die Partie per Foulelfmeter (44.) zum 2:3. Freiburg kam mit Schwung aus der Kabine und egalisierte nur drei Minuten nach Wiederbeginn durch David Amegnaglo (48.). Derselbe Spieler sorgte in der 60. Minute auch für das 4:3. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, kassierten jedoch in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer: Louis Tober verwandelte in der 90.+4 Minute einen Elfmeter zum 5:3-Endstand.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________