Stuttgarter Kickers jubeln spät – Spektakel beim SC Freiburg II

Der OFC bleibt in der Erfolgsspur, auch wenn der zweite Sieg im zweiten Spiel auf dramatische Weise zustande kam. Lange Zeit fand das Team von der Mainspitze kein Durchkommen gegen tief stehende und aufopferungsvoll kämpfende Gäste aus Alzenau. In der 77. Minute kippte das Spiel. Bayern-Verteidiger Marcel Wilke traf den Ball unglücklich ins eigene Tor – zum Entsetzen seiner Mitspieler und zur Ekstase der über 10.000 Zuschauer. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 83. Minute bekamen sie nach einem Foul im Strafraum die große Gelegenheit zum Ausgleich. Jihad Boutakhrit trat an, scheiterte jedoch mit seinem Schuss am stark reagierenden Johannes Brinkies im Offenbacher Tor. In der hektischen Schlussphase wurde es hitzig: Innerhalb weniger Augenblicke kassierten sowohl Marco Ferukoski (Alzenau) als auch Ronny Marcos (Offenbach) jeweils die Gelb-Rote Karte.

