Stuttgarter Kickers: Jacob Danquah erleidet Kreuzbandriss

Die Stuttgarter Kickers müssen auf Innenverteidiger Jacob Danquah verzichten. Der 21-Jährige hat sich im Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das ergaben eingehende medizinische Untersuchungen.
Jacob Danquah war vor der laufenden Saison von Hannover 96 II zu den Stuttgarter Kickers gewechselt und absolvierte bislang 31 Ligaspiele sowie vier Einsätze im Verbands-Pokal.
Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht sagt: „Die Diagnose ist insbesondere für Jacob persönlich, aber auch für uns alle natürlich ein Schock. Er hat sich in seiner ersten Saison bei den Kickers hervorragend eingebracht – sportlich wie menschlich. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück bestmöglich unterstützen und sind überzeugt, dass er stärker zurückkommen wird.“
Die Stuttgarter Kickers wünschen Jacob eine erfolgreiche Operation sowie eine schnelle und vollständige Genesung!