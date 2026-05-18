Stuttgarter Kickers: Jacob Danquah erleidet Kreuzbandriss

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers müssen auf Innenverteidiger Jacob Danquah verzichten. Der 21-Jährige hat sich im Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das ergaben eingehende medizinische Untersuchungen.

Jacob Danquah war vor der laufenden Saison von Hannover 96 II zu den Stuttgarter Kickers gewechselt und absolvierte bislang 31 Ligaspiele sowie vier Einsätze im Verbands-Pokal.