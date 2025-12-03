Stuttgarter Kickers: Interview mit Präsident Prof. Dr. Rainer Lorz

Herr Professor Lorz, die Mitgliederversammlung war für viele Mitglieder sehr emotional. Wie blicken Sie auf den Abend zurück?

Die Mitgliederversammlung ist für mich immer ein besonderer Moment, weil sie das höchste Organ unseres Vereins ist. Sie zeigt, dass sich unsere Mitglieder aktiv informieren, nachfragen und sich einbringen. Und nicht nur passiv beispielsweise in sozialen Medien urteilen. Dieses persönliche Engagement schätze ich sehr.

Kommen wir zum sportlichen Bereich. Sie haben sehr offen über Fehleinschätzungen in der Saison 24/25 gesprochen. Wo lagen die Hauptprobleme?

Wir wollten nach dem knapp verpassten Aufstieg mit aller Macht direkt noch einmal angreifen. Dafür haben wir den Kader verbreitert und in Erfahrung investiert. In der Hoffnung, dass wir so den letzten Schritt gehen können. Rückblickend mussten wir feststellen, wie ich es bei meiner Rede gesagt habe: Wir wollten zu viel zu schnell.

Was folgt daraus für die aktuelle Saison?

Wir haben bewusst einen Schritt zurück gemacht, den Kader verjüngt und setzen klar auf Spieler, die ihre ersten Verträge bei uns unterschreiben – nicht auf diejenigen, die vor ihrem Karriereende stehen. Auch wenn wir gerade in der Tabelle klar hinter unseren eigenen Erwartungen stehen: Wir glauben an diesen Weg.

Sie betonen immer wieder die Bedeutung der Jugend. Wie zufrieden sind Sie mit dem Nachwuchs?

Sehr. Wir haben eine enge Verzahnung zwischen Jugend und erster Mannschaft wie seit Jahren nicht mehr. Mehrere Spieler, die eigentlich noch U19 spielen dürften, kommen bereits regelmäßig bei den Aktiven zum Einsatz. Neun Spieler unseres Regionalligateams stammen aus unserem NLZ. Und wir spielen in allen Altersklassen in der höchstmöglichen Liga. Das schaffen unterhalb der 2. Bundesliga nur wenige Vereine. Die Hochstufung unseres Nachwuchsleistungszentrums in Kategorie II zeigt, dass wir hier hervorragende Arbeit leisten. Unsere U17 hat sich am Wochenende für die A-Runde in der DFB-Nachwuchsliga qualifiziert. All das sind tolle Leistungen. Ein großer Dank gilt unseren Partnern, die uns unterstützen, und unserem gesamten NLZ-Team.

In Ihrer Rede haben Sie deutliche Worte zur Situation rund um das GAZi-Stadion auf der Waldau gefunden. Was ist Ihre Kernbotschaft?

Unsere Heimat ist Degerloch. Heimat ist nicht verkäuflich und nicht jährlich austauschbar. Wir stehen seit Jahrzehnten für diesen Stadtteil, für dieses Stadion und für die Waldau. Deshalb erwarten wir, dass zugesagte Maßnahmen wie die Erneuerung der Gegengerade auch umgesetzt werden. Wir sind offen für moderne Entwicklungen, aber wir geben unsere Wurzeln nicht preis.