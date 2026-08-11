Stuttgarter Kickers: Im WFV-Pokal nach Rottenburg

– Foto: Stuttgarter Kickers

10.500 Zuschauer, ein ausverkauftes GAZi-Stadion auf der Waldau und ein 4:2-Erfolg gegen den SSV Ulm: Der Auftakt in die neue Regionalliga-Saison bot den Stuttgarter Kickers einen besonderen Abend. Auf den Tag genau 33 Jahre nach dem bislang letzten ausverkauften Ligaspiel auf der Waldau spielte die Mannschaft von Holger Bachthaler vor vollem Haus und sicherte sich mit dem 4:2-Sieg die ersten drei Punkte der Saison.

„Es war ein sehr stimmungsvoller Saisonstart vor einer unglaublichen Kulisse. Kompliment an unsere Fans für die sensationelle Unterstützung vor ausverkauftem Haus. Die Dramaturgie hätte nicht besser für uns sein können. Die gesamte Mannschaft hat nach dem Rückstand eine brutale Willensstärke und Energie auf den Platz bekommen und das Spiel völlig verdient gedreht“, blickt Holger Bachthaler auf den Saisonauftakt zurück.

Im WFV-Pokal geht es nun zum FC Rottenburg. Der Gastgeber spielt seine zweite Saison in Folge in der Verbandsliga Württemberg. In den ersten beiden Runden setzte sich der FC Rottenburg gegen den SV Böblingen (3:1) und die SGM Deißlingen/Lauffen (8:0) durch. Die Stuttgarter Kickers siegten in Runde zwei mit 14:0 gegen den SV Degerschlacht, damit steht nun die dritte Pokalrunde auf dem Programm. Der FC Rottenburg feiert in diesem Jahr zudem sein 80-jähriges Vereinsjubiläum.

„Wir wollen die nächste Runde im Pokal erreichen und dafür benötigen wir die gleiche Einstellung und Leistungsbereitschaft wie gegen Ulm“, sagt Holger Bachthaler mit Blick auf die anstehende Partie.

Nach dem Ligaauftakt richtet sich der Fokus damit unmittelbar auf den Pokalwettbewerb. „Es gilt sich gut zu regenerieren und dann werden wir uns auf das Pokalspiel vorbereiten“, erklärt Holger Bachthaler. Gleichzeitig sieht der Kickers-Cheftrainer nach dem ersten Saisonspiel noch weiteres Entwicklungspotenzial: „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert und viele Dinge gut umgesetzt. Gegen den Ball haben die Jungs viel Aufwand betrieben und auch bei eigenem Ballbesitz viele gute Torchancen herausgespielt. Trotzdem gibt es noch vieles, worin wir uns verbessern wollen. Wir müssen weiter hart arbeiten und uns in allen Bereichen steigern.“

Die Partie im Hohenbergstadion beginnt am Dienstag bereits um 18 Uhr. Dort steht keine Flutlichtanlage zur Verfügung. Für die Zuschauer ist der Einlass ab 16:30 Uhr möglich.

Faninfos zum Pokalspiel

Der Eintritt kostet für Vollzahler 10 Euro, ermäßigte Tickets sind für 8 Euro erhältlich. Ermäßigungsberechtigt sind unter anderem Rentner, Schwerbehinderte, Kinder ab acht Jahren sowie Schüler und Studenten mit entsprechendem Ausweis. Der Eintritt gilt für alle Plätze im Stadion.

Für die Verpflegung stehen im Stadion drei Versorgungsstellen zur Verfügung. Es ist ausschließlich Barzahlung möglich.