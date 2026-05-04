Stuttgarter Kickers - Großaspach: Anstoßszeit des Pokalfinales steht

– Foto: Jens Körner

Der Countdown zum Finaltag der Amateure 2026 läuft: Das Endspiel um den DB Regio‑wfv‑Pokal zwischen dem SV Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach wird am Samstag, 23. Mai 2026, um 15.30 Uhr angepfiffen. Das württembergische Pokalfinale gehört somit zur dritten Teilkonferenz und wird live bei Das Erste (ARD) übertragen. Fester Austragungsort des württembergischen Verbandspokal-Endspiels ist das Stuttgarter GAZi‑Stadion auf der Waldau.

Der Ticketverkauf für das Finale im DB Regio‑wfv‑Pokal beginnt Ende der Woche. Alle Informationen zum Ticketing gibt es dann online unter www.wuerttfv.de/tickets .

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich für das Pokalfinale bis Mittwoch, 20. Mai 2026 über das offizielle Akkreditierungsformular anmelden.

Premiere im Finale: „Blaue“ gegen „Dorfklub“

Mit der Finalpaarung SV Stuttgarter Kickers – SG Sonnenhof Großaspach kommt es zu einer Premiere im wfv‑Pokal: Erstmals stehen sich beide Vereine im württembergischen Pokalendspiel gegenüber. Die SGS konnte sich im vergangenen Jahr den Pokalsieg gegen die TSG Balingen Fußball sichern. Die Kickers gewannen den Pokal zuletzt im jahr 2022 gegen die Ulmer Spatzen.

Die SG Sonnenhof Großaspach reist mit Rückenwind nach Stuttgart: Am vergangenen Wochenende machte der „Dorfklub“ als Meister der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Nach dem Pokalsieg in der Vorsaison könnte den Aspachern damit im zweiten Jahr in Folge das Double aus Meisterschaft und Verbandspokal gelingen. Für Großaspach ist es bereits der dritte Finaleinzug in Serie.

Die Stuttgarter Kickers hingegen setzen im Endspiel auf die starke Unterstützung ihrer zahlreichen Fans im GAZi‑Stadion. Die „Blauen“, die den wfv‑Pokal bereits dreimal gewinnen konnten, wollen auf der Waldau ihren vierten Titel feiern und dem ambitionierten Regionalliga-Meister aus Aspach ein Bein stellen.

Die größte Live‑Konferenz des deutschen Fußballs

Das wfv‑Pokalfinale ist eingebettet in die elfte Auflage des Finaltags der Amateure, der am 23. Mai 2026 mit 21 Landespokalendspielen live im Programm von „Das Erste“ sowie digital begleitet wird. Die mehr als siebenstündige Berichterstattung beginnt um 11.20 Uhr und gliedert sich in drei Teilkonferenzen.

Das württembergische Pokalfinale gehört zur dritten Teilkonferenz und wird ab 15.30 Uhr live in der ARD‑Livekonferenz gezeigt. Der Finaltag der Amateure mündet ab 18.55 Uhr nahtlos in die Vorberichterstattung zum DFB‑Pokalfinale der Männer, das am Abend zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.