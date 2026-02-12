Stuttgarter Kickers: Generalprobe nach Nürnberg verlegt

Laut den aktuellen Wetterprognosen soll es am Samstag in Degerloch nochmals schneien. Aufgrund der Unsicherheit und um einen etwaigen Spielausfall zu umgehen, hat sich der Regionalligist Stuttgarter Kickers mit dem 1. FC Nürnberg darauf verständigt, das Heimrecht zu tauschen.
Beim Bayern-Regionalliga-Spitzenreiter kann die Partie auf einem Rasenplatz mit Rasenheizung stattfinden. Das letzte Testspiel in der Wintervorbereitung wird am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Trainingsgelände „Sportpark Valznerweiher“ der Franken angepfiffen (Valznerweiherstr. 200, 90480 Nürnberg).