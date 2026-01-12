Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Stuttgarter Kickers
Stuttgarter Kickers: Genaue Spielansetzungen der Spieltage 21 und 22
Die Regionalliga Südwest hat heute die Spieltage im Februar der Spielzeit 2025/26 angesetzt.
Das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FSV Mainz 05 II wird am Samstag, 21. Februar 2026, Anpfiff 14:00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau stattfinden. Das Kickersduell beim Namensvetter aus Offenbach auf dem Bieberer Berg wird eine Woche später am Samstag, 28. Februar 2026 um 14:00 Uhr angepfiffen.
Weitere Begegnungen in der Regionalliga Südwest werden erneut in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen voraussichtlich in KW 8 terminiert.