Stuttgarter Kickers: Genaue Spielansetzungen der Spieltage 21 und 22

Die Regionalliga Südwest hat heute die Spieltage im Februar der Spielzeit 2025/26 angesetzt.

Das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FSV Mainz 05 II wird am Samstag, 21. Februar 2026, Anpfiff 14:00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau stattfinden. Das Kickersduell beim Namensvetter aus Offenbach auf dem Bieberer Berg wird eine Woche später am Samstag, 28. Februar 2026 um 14:00 Uhr angepfiffen.