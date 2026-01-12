 2026-01-09T09:36:09.492Z

Stuttgarter Kickers: Genaue Spielansetzungen der Spieltage 21 und 22

Regionalliga Südwest
Stg. Kickers

Die Regionalliga Südwest hat heute die Spieltage im Februar der Spielzeit 2025/26 angesetzt.

Das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FSV Mainz 05 II wird am Samstag, 21. Februar 2026, Anpfiff 14:00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau stattfinden. Das Kickersduell beim Namensvetter aus Offenbach auf dem Bieberer Berg wird eine Woche später am Samstag, 28. Februar 2026 um 14:00 Uhr angepfiffen.

Weitere Begegnungen in der Regionalliga Südwest werden erneut in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen voraussichtlich in KW 8 terminiert.

