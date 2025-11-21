Stuttgarter Kickers: "Fulda ist ein sehr unbequemer Gegner"

Ausgangslage: Die Kickers belegen vor dem Rückrundenauftakt Tabellenplatz 11, die SG Barockstadt liegt drei Ränge dahinter auf Platz 14. Zwischen beiden Mannschaften liegen neun Punkte. Der Rückstand der Kickers auf die Tabellenspitze beträgt aktuell sechs Zähler. In der Heimtabelle rangieren die Blauen mit 17 Punkten auf dem fünften Platz. Die Gäste aus Fulda holten in der Fremde bislang zehn Punkte und liegen damit auf Rang neun der Auswärtstabelle.

Meister der Remis: Auffällig für Barockstadt ist die hohe Anzahl an Unentschieden: Acht Remis bedeuten ligaweit den Spitzenwert. Erst drei Saisonspiele konnten gewonnen werden.

Formcheck: Der letzte Sieg der Fuldaer datiert vom Anfang Oktober beim Auswärtsspiel in Alzenau. Zuletzt spielte die Mannschaft 1:1 beim FSV Frankfurt. Die Begegnungen der SG verlaufen in dieser Saison regelmäßig eng. Die Mannschaft hat bislang keine Partie mit mehr als einem Tor Differenz verloren.

Der Trainer: Trainer der SG Barockstadt ist seit September 2024 Daniyel Cimen. Der frühere Nachwuchsspieler von Eintracht Frankfurt war dort später auch als Jugendtrainer tätig.

Personalien des Gegners: Eine besondere Personalie im Kader ist Routinier Marvin Pourié. Der 34-jährige Angreifer verfügt über eine beeindruckende Vita mit Stationen unter anderem beim Karlsruher SC, dem 1. FC Kaiserslautern sowie in der Jugend von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. In der laufenden Saison steht Pourié bei zwei Toren und einer Vorlage in zehn Spielen. Er wurde erst zweimal von Beginn an eingesetzt und kam zuletzt in Frankfurt 70 Minuten zum Einsatz. Auch Hans Nunoo Sarpei ist nicht unbekannt. Der 27-jährige Ghanaer spielte zuvor unter anderem für HJK Helsinki, den FC Ingolstadt, Greuther Fürth und den VfB Stuttgart. Hans Nunoo Sarpei ist außerdem der Neffe des ehemaligen Fußballspielers Hans Sarpei. Ein ehemaliger Kickers-Spieler ist nicht mehr Teil des Teams: Niklas Antlitz verließ die SG im August und spielt inzwischen beim Oberliga-Tabellenführer VfR Aalen.

Rückblick auf das Hinspiel: Das Hinspiel entschieden die Kickers knapp mit 1:0 für sich. David Tomić erzielte per Strafstoß den entscheidenden Treffer zum Auftaktsieg.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Fulda ist ein sehr unbequemer Gegner. Sie verfügen über Erfahrung, sind robust und haben die meisten Unentschieden in der Liga – das zeigt eine gewisse Stabilität. Wenn wir die Energie und den Vorwärtsdrang aufs Feld bringen, die wir in Großaspach bis zur Gelb-Roten Karte gezeigt haben, dann werden wir unsere Chancen bekommen und unsere Tore machen. Davon bin ich überzeugt. Die Basis muss aber natürlich eine aufmerksame und stabile Defensive sein.“

Personalsituation bei den Kickers: Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Felix Dornebusch und David Stojak (jeweils aufgrund eines Kreuzbandrisses). David Tomić fehlt aufgrund seiner fünften gelben Karte, Christian Mauersberger fällt wegen eines Infekts aus.



Ticketinfo: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten, Sitzplätze auf der Haupttribüne sind überwiegend nur noch in den seitlichen Blöcken verfügbar.

