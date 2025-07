Stuttgarter Kickers: "Für uns geht es darum, konzentriert zu bleiben"

Für die Stuttgarter Kickers steht am Dienstagabend (29. Juli, 19 Uhr) das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der zweiten Runde des DB Regio-wfv-Pokals geht es auswärts zum 1. Göppinger SV – eine Aufgabe, die der Regionalligist mit voller Konzentration angeht.