Stuttgarter Kickers: Führung verspielt - 1:3 in Mainz

– Foto: Stuttgarter Kickers - Esra Muj

Nach einem deutlichen Leistungsabfall der Degerlocher im zweiten Spielabschnitt glich der Ex-Blaue Dennis de Sousa Oelsner zum 1:1 aus (52.). Die Rheinhessen übernahmen die Spielkontrolle und belohnten sich für ihren couragierten Auftritt mit dem verdienten Heimsieg durch die Treffer von Abdellatif El Mahaoui (73.) und Shako Onangolo W'Okitasambo (90.+5).

Die Stuttgarter Kickers verloren vor 381 Zuschauern auf der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach mit 1:3 (1:0) beim TSV Schott Mainz. Nach überlegenem Beginn und der 1:0-Führung durch den verwandelten Handelfmeter von David Tomić (14.) verpassten es die Blauen die Führung auszubauen.

Dominante Anfangsphase und verdiente Führung

Mit zwei Änderungen in der Startelf, Leon Neaimé und Milan Petrović rückten für Felix Dornebusch und Vincent Schwab ins Team, erwischten die Blauen einen Auftakt nach Maß. Auf dem Kunstrasenplatz präsentierten sich die Degerlocher spielfreudig, kombinationssicher und klar überlegen.

Die Heimelf aus Rheinhessen hatte zunächst kaum Zugriff. Nach einer Viertelstunde dann die verdiente Führung für die Degerlocher. Ein Schuss von David Tomić sprang an die Hand von Maurizio Robotta, Schiedsrichter Lukas Jungfleisch zeigte sofort auf den Punkt. Tomić übernahm Verantwortung und verwandelte den Handelfmeter souverän rechts oben zum 1:0 (14.).

Auch in der Folge blieben die Kickers tonangebend, versäumten es jedoch, den Vorsprung auszubauen.

Mainz kommt besser ins Spiel

Nach rund einer halben Stunde fanden die Hausherren zunehmend besser in die Partie. Dennis de Sousa Oelsner setzte erste offensive Akzente und prüfte Neaimé im Tor der Blauen (33.). Fünf Minuten später verfehlte der Ex-Blaue aus aussichtsreicher Position knapp das Gehäuse.

Auf der Gegenseite klärte TSV-Keeper Robin Balters mit einer starken Parade gegen Marlon Faß (37.). Kurz vor der Pause wurde es nochmals brenzlig. De Sousa Oelsner enteilte der Kickers-Defensive, setzte den Ball jedoch hauchzart am rechten Pfosten vorbei (44.). So ging es mit einer knappen Führung für die Blauen in die Halbzeit.

Spiel kippt nach dem Seitenwechsel

Zur zweiten Hälfte reagierte Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn mit zwei Wechseln und brachte Vincent Schwab sowie Nico Fundel. Doch die Initiative lag nun klar bei den Platzherren und so fiel folgerichtig der Ausgleich. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite stand De Sousa Oelsner im Zentrum frei und traf unter die Latte zum 1:1 (52.). Nur wenige Minuten später hatte El Mahaoui die große Chance zur Führung, scheiterte jedoch freistehend an Neaimé (56.), der ihm das Spielgerät vom Fuß abluchste.

Es folgte ein offener Schlagabtausch. Vincent Schwab traf nach einer Eckballhereingabe per Kopf nur den Pfosten (62.), im direkten Gegenzug setzte Shai Neal den Ball an die Latte des Kickers-Tores.

Mainz nutzt seine Chancen

Mit zunehmender Spieldauer kippte das Spiel dann endgültig zugunsten der Rheinhessen. Die Kickers verloren die Kontrolle und offenbarten vor allem defensiv Schwächen. El Mahaoui zwang Neaimé zunächst noch zu einer starken Parade (64.), ehe er wenig später eiskalt zur Mainzer Führung vollstreckte. Nach einem weiteren schnellen Konter blieb er frei vor dem Tor ruhig und schob zum 2:1 ein (73.).

Die Blauen fanden offensiv kaum noch Lösungen, während die Mainzer immer wieder ihr gefährliches Tempospiel aufzogen. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Onangolo für die Entscheidung. Nach einer Flanke von Silas Schwarz musste er den Ball am Fünfmeterraum nur noch über die Linie drücken (90.+5).

Trotz des verdienten 3:1-Heimsieges stand für den TSV Schott Mainz der Abstieg aus der Regionalliga Südwest fest.

Stimmen zum Spiel

Cheftrainer Marco Wildersinn zeigte sich nach Abpfiff selbstkritisch: „Wir sind super in das Spiel reingekommen, verpassen aber, den zweiten Treffer nachzulegen. In der zweiten Hälfte haben wir, auch durch individuelle Fehler, deutlich nachgelassen. Dann entwickelt das Spiel eine Dynamik, die wir nicht mehr kontrollieren können. Das darf so nicht passieren.“

Auch Christian Mauersberger fand deutliche Worte: „Was ab Minute 50 passiert ist, ist einfach enttäuschend und unerklärlich. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen und am Ende verdient verloren.“

Ausblick - Englische Woche geht weiter

Für die Stuttgarter Kickers steht bereits die nächste Herausforderung an. Am Mittwoch, den 29. April 2026, gastieren die Blauen im Halbfinale des DB Regio-wfs-Pokals beim FC Holzhausen. Anpfiff im Panoramastadion ist um 17:30 Uhr.

In der Liga geht es am Sonntag, den 3. Mai 2026, mit dem Heimspiel gegen den FC 08 Homburg weiter. Anpfiff ist um 14:00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.