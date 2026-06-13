Stuttgarter Kickers: Frischer Wind und vertraute Gesichter im NLZ

– Foto: Stuttgarter Kickers

Das Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers stellt sich zur kommenden Saison personell neu auf. Im Zuge interner Umstrukturierungen wurden Verantwortlichkeiten angepasst und Aufgabenbereiche neu verteilt.





Die Verantwortung im Präsidium liegt weiterhin bei Holger Schäfer. An der Spitze des NLZ übernimmt Thomas Christ die Leitung von Norbert Stippel. Die Entscheidung ist Ergebnis eines intensiven internen Abstimmungsprozesses und folgt der strategischen Ausrichtung des Vereins, Verantwortung gezielt an eigene Kräfte zu übertragen – auf dem Platz ebenso wie in Führungspositionen.





Auch Julian Leist erhält im Bereich U17/U19 zusätzliche Verantwortung im Übergangsbereich zur ersten Mannschaft. Die administrative Leitung übernimmt Maximilian Knöll, der zudem den medizinischen sowie pädagogischen Bereich verantwortet. Pädagogik und Prävention werden von Tom Strauß, Thomas Bachmann und Pascal Bayer betreut. Für die medizinischen Belange ist Sascha Gormanns verantwortlich. Pascal Bayer koordiniert außerdem die Mannschaften von der U9 bis zur U16.



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Die Trainerteams für die kommende Saison:

U19: Harun Gülcan, Tom Strauß, Enzo Barbaro U17: Maximilian Füßenhäuser, Alexander Huber, Alexander Göllner U16: Imran Halilovic, Abdullah Sener, Domenic Schulz U15: Leonard Sohn, Moritz Munske, Felix Elsäßer U14: Sören Stegemann, Alexander Kurz, Robin Wittmann U13: Fabian Heeg, Thomas Vozicis U12: Kerem Karaaslan, Patrick Moritz U11: Pascal Runge, Yannick Hemschemeier U10: Louisa Stier, Patrick Hornung U9: Timothy Esswein KPT: Mike Raidt





Auch die Fachbereiche, darunter Athletik und Torwartbereich, wurden neu strukturiert und werden gesondert vorgestellt. Zudem gründen die Stuttgarter Kickers zur neuen Saison Kinderperspektivteams, um den Grundlagenbereich weiter auszubauen.