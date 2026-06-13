Stuttgarter Kickers: Frischer Wind und vertraute Gesichter im NLZ

Die Verantwortung im Präsidium liegt weiterhin bei Holger Schäfer. An der Spitze des NLZ übernimmt Thomas Christ die Leitung von Norbert Stippel. Die Entscheidung ist Ergebnis eines intensiven internen Abstimmungsprozesses und folgt der strategischen Ausrichtung des Vereins, Verantwortung gezielt an eigene Kräfte zu übertragen – auf dem Platz ebenso wie in Führungspositionen.
Auch Julian Leist erhält im Bereich U17/U19 zusätzliche Verantwortung im Übergangsbereich zur ersten Mannschaft. Die administrative Leitung übernimmt Maximilian Knöll, der zudem den medizinischen sowie pädagogischen Bereich verantwortet. Pädagogik und Prävention werden von Tom Strauß, Thomas Bachmann und Pascal Bayer betreut. Für die medizinischen Belange ist Sascha Gormanns verantwortlich. Pascal Bayer koordiniert außerdem die Mannschaften von der U9 bis zur U16.
– Foto: Stuttgarter Kickers
U19: Harun Gülcan, Tom Strauß, Enzo Barbaro
U17: Maximilian Füßenhäuser, Alexander Huber, Alexander Göllner
U16: Imran Halilovic, Abdullah Sener, Domenic Schulz
U15: Leonard Sohn, Moritz Munske, Felix Elsäßer
U14: Sören Stegemann, Alexander Kurz, Robin Wittmann
U13: Fabian Heeg, Thomas Vozicis
U12: Kerem Karaaslan, Patrick Moritz
U11: Pascal Runge, Yannick Hemschemeier
U10: Louisa Stier, Patrick Hornung
U9: Timothy Esswein
KPT: Mike Raidt
Auch die Fachbereiche, darunter Athletik und Torwartbereich, wurden neu strukturiert und werden gesondert vorgestellt. Zudem gründen die Stuttgarter Kickers zur neuen Saison Kinderperspektivteams, um den Grundlagenbereich weiter auszubauen.
Die Neustrukturierung verbindet frische Impulse mit bewährter Vertrautheit. Klare Verantwortlichkeiten, neue Perspektiven und die Erfahrung der Mitarbeitenden bilden ein stabiles Fundament für die kommende Saison. Das NLZ blickt mit Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben.