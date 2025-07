Stuttgarter Kickers: Frischer Wind über die Flügel 

4. Was möchtest du bei den Kickers erreichen?

Ich will erfolgreich mit der Mannschaft sein und in jedem Spiel meine Qualitäten zeigen, um dem Team weiterzuhelfen.

5. Dein größter Gänsehautmoment auf dem Platz?

Mein Debüt in der 3. Liga – das war ein ganz besonderer Moment für mich.

6. Welche Superkraft hättest du gern auf dem Spielfeld?

Supergeschwindigkeit – das würde sicher nicht schaden (lacht).