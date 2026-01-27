Stuttgarter Kickers: Flamur Berisha mit Innenbandverletzung

Der Regionalligist Stuttgarter Kickers hat einen Ausfall zu beklagen. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:
Flamur Berisha mit Innenbandverletzung
Die Stuttgarter Kickers müssen aktuell auf Flamur Berisha verzichten. Der Offensivspieler hat sich gegen Pforzheim eine Innenbandverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.
Ein weiterer Kontrolltermin ist für die kommende Woche geplant. Derzeit sieht es so aus, dass ein Einsatz zum Start der Rückrunde am 21. Februar gegen den 1. FSV Mainz 05 II nicht gefährdet ist.
Der 26-Jährige kommt in der laufenden Spielzeit auf neun Tore und drei Vorlagen.
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10
So geht es nach der Winterpause weiter:
21. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSG Balingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Schott Mainz
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Bahlinger SC
So., 22.02.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II
22. Spieltag
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Bayern Alzenau
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Bahlinger SC - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - FSV Frankfurt
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr TSG Balingen - SGV Freiberg
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SV Sandhausen
So., 01.03.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - FC 08 Homburg
So., 01.03.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - TSV Steinbach Haiger