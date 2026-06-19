Stuttgarter Kickers: Felix Dornebusch bleibt ein Blauer

Felix Dornebusch war im Juli 2023 zu den Stuttgarter Kickers gewechselt und hat sich seitdem zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft entwickelt. Nach seinem Kreuzbandriss im Januar 2025 kehrte der Schlussmann in der Rückrunde auf den Platz zurück. In 13 Einsätzen blieb er gemeinsam mit der gesamten Defensive sechsmal ohne Gegentor und musste lediglich elf Treffer hinnehmen. Zudem wählten ihn die Fans zuletzt zum Spieler der Saison.

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Wir sind sehr froh, dass Felix seinen Weg bei den Kickers fortsetzt. Er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, welche Bedeutung er für unsere Mannschaft hat. Nach seiner schweren Verletzung hat er sich mit großem Einsatz zurückgearbeitet und unmittelbar wieder seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Felix ist ein zentraler Pfeiler unseres Teams und gibt der Mannschaft mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seiner Persönlichkeit enorm viel Stabilität.“

Auch Felix Dornebusch blickt voller Vorfreude auf die kommende Zeit: „Ich fühle mich bei den Kickers ausgesprochen wohl. Die Unterstützung, die ich während meiner Verletzung und auf dem Weg zurück erhalten habe, war außergewöhnlich. Umso mehr freue ich mich darauf, weiterhin meinen Teil für die Mannschaft und den Verein beizutragen. Wir haben gemeinsam noch einiges vor und ich bin stolz, auch künftig das Kickers-Trikot tragen zu dürfen.“