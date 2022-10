Stuttgarter Kickers feiern Kantersieg und sind gerüstet fürs Topspiel Ober-Spitzenreiter setzt sich im Heimspiel deutlich durch.

Nach der Pause sorgte Kevin Dicklhuber mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten für glasklare Verhältnisse. Obwohl der Kapitän in dieser Saison schon zwei Elfmeter verschossen hatte, war er in der 56. Minute erneut angetreten – und verwandelte sicher zum 2:0. Das 3:0 (60.) und 4:0 (64.) des 33-Jährigen (jetzt elf Saisontore) bereitete jeweils Flamur Berisha vor. Den Endstand zum 5:0 (67.) besorgte David Braig mit seinem neunten Saisontreffer.

Die Blauen sind durch den siebten Sieg hintereinander für das Spitzenspiel am kommenden Freitag (19 Uhr) bei der SG Sonnenhof Großaspach gerüstet. Der Verfolger, der am Samstag den FC 08 Villingen mit 2:0 bezwang, liegt drei Punkte (und 25 Tore) hinter den Blauen.

„Derbysieger, Derbysieger“, hallte es nach dem 5:0 (1:0)-Sieg des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers über den SSV Reutlingen aus dem prall gefüllten B-Block des Gazi-Stadions auf der Waldau, der in den ersten zehn Minuten noch etwas leerer geblieben war. Grund: Mehrere Dutzend Anhänger protestierten mit ihrer Abwesenheit gegen Bewegungsverbote. „Das war schon beeindruckend, als dann alle da waren, da bekommt man Gänsehaut. Das hat uns beflügelt, vor allem als die Beine schwerer wurden“, sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal, der auch viel Lob für seine Spieler parat hatte: „Dass unsere Mannschaft das so cool und seriös durchzieht, spricht für die Klasse der Jungs. Auch die Gier, nicht aufzuhören, immer weiterzumachen, war beeindruckend.“

Der SSV verlor nicht nur die Punkte, sondern auch Kuengienda mit Gelb-Rot (69.). Zudem vergab das Team von Coach Albert Lennerth durch Muhamed Sanyang die Riesenchance zum Ehrentor (83.) – Castellucci reagierte glänzend. „Bei uns muss nun eine klare Reaktion folgen“, forderte SSV-Coach Lennerth mit Blick aufs nächste Heimspiel gegen den Freiburger FC. Und die Kickers? Sie können ihren goldenen Oktober mit einem Sieg in Aspach krönen und den schärfsten Verfolger auf sechs Punkte distanzieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.