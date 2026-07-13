Stuttgarter Kickers: Erst kommt Ulm, dann gegen die Zweitvertretungen

– Foto: Imago Images

Für die Stuttgarter Kickers beginnt die Saison mit einem echten Ausrufezeichen: Am Freitagabend empfangen sie den SSV Ulm 1846. Mehr Auftaktstimmung geht kaum. Danach führt der Spielplan die Kickers zunächst zu Eintracht Frankfurt II, ehe Freiburg II nach Degerloch kommt. Schon im ersten Saisonviertel warten Homburg, Mainz II, Walldorf, Fulda und der FSV Frankfurt. Besonders im Blick stehen die Duelle gegen Heilbronn-Freiberg, Offenbach und Aalen. Die Rückrunde hat ebenfalls klare Höhepunkte: Ulm auswärts, Offenbach auswärts, Aalen auswärts unter der Woche und am letzten Spieltag Sandhausen zuhause.