 2026-07-09T13:54:06.091Z

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Stuttgarter Kickers: Erst kommt Ulm, dann gegen die Zweitvertretungen

FuPa wirft den württembergischen Blick auf die Regionalliga Südwest.

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Südwest
Stuttgarter Kickers

Für die Stuttgarter Kickers beginnt die Saison mit einem echten Ausrufezeichen: Am Freitagabend empfangen sie den SSV Ulm 1846. Mehr Auftaktstimmung geht kaum. Danach führt der Spielplan die Kickers zunächst zu Eintracht Frankfurt II, ehe Freiburg II nach Degerloch kommt. Schon im ersten Saisonviertel warten Homburg, Mainz II, Walldorf, Fulda und der FSV Frankfurt. Besonders im Blick stehen die Duelle gegen Heilbronn-Freiberg, Offenbach und Aalen. Die Rückrunde hat ebenfalls klare Höhepunkte: Ulm auswärts, Offenbach auswärts, Aalen auswärts unter der Woche und am letzten Spieltag Sandhausen zuhause.

  1. Spieltag: Fr., 07.08.26, 19:00 Uhr - SSV Ulm 1846 (H)
  2. Spieltag: Sa., 15.08.26, 14:00 Uhr - Eintracht Frankfurt II (A)
  3. Spieltag: Sa., 22.08.26, 14:00 Uhr - SC Freiburg II (H)
  4. Spieltag: Sa., 29.08.26, 14:00 Uhr - FC 08 Homburg (A)
  5. Spieltag: Sa., 05.09.26, 14:00 Uhr - FSV Mainz 05 II (H)
  6. Spieltag: Di., 08.09.26, 19:00 Uhr - FC-Astoria Walldorf (A)
  7. Spieltag: Sa., 12.09.26, 14:00 Uhr - SG Barockstadt Fulda Lehnerz (H)
  8. Spieltag: Sa., 19.09.26, 14:00 Uhr - FSV Frankfurt (A)
  9. Spieltag: Sa., 26.09.26, 14:00 Uhr - SGV Heilbronn-Freiberg (A)
  10. Spieltag: Sa., 03.10.26, 14:00 Uhr - Kickers Offenbach (H)
  11. Spieltag: Sa., 10.10.26, 14:00 Uhr - VfR Mannheim (A)
  12. Spieltag: Sa., 17.10.26, 14:00 Uhr - TSV Steinbach Haiger (H)
  13. Spieltag: Sa., 24.10.26, 14:00 Uhr - SV Eintracht Trier 05 (A)
  14. Spieltag: Sa., 31.10.26, 14:00 Uhr - VfR Aalen (H)
  15. Spieltag: Sa., 07.11.26, 14:00 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (A)
  16. Spieltag: Sa., 14.11.26, 14:00 Uhr - KSV Hessen Kassel (H)
  17. Spieltag: Sa., 21.11.26, 14:00 Uhr - SV Sandhausen (A)
  18. Spieltag: Sa., 28.11.26, 14:00 Uhr - SSV Ulm 1846 (A)
  19. Spieltag: Sa., 05.12.26, 14:00 Uhr - Eintracht Frankfurt II (H)
  20. Spieltag: Sa., 20.02.27, 14:00 Uhr - SC Freiburg II (A)
  21. Spieltag: Sa., 27.02.27, 14:00 Uhr - FC 08 Homburg (H)
  22. Spieltag: Sa., 06.03.27, 14:00 Uhr - FSV Mainz 05 II (A)
  23. Spieltag: Sa., 13.03.27, 14:00 Uhr - FC-Astoria Walldorf (H)
  24. Spieltag: Sa., 20.03.27, 14:00 Uhr - SG Barockstadt Fulda Lehnerz (A)
  25. Spieltag: Sa., 27.03.27, 14:00 Uhr - FSV Frankfurt (H)
  26. Spieltag: Sa., 03.04.27, 14:00 Uhr - SGV Heilbronn-Freiberg (H)
  27. Spieltag: Sa., 10.04.27, 14:00 Uhr - Kickers Offenbach (A)
  28. Spieltag: Sa., 17.04.27, 14:00 Uhr - VfR Mannheim (H)
  29. Spieltag: Sa., 24.04.27, 14:00 Uhr - TSV Steinbach Haiger (A)
  30. Spieltag: Sa., 01.05.27, 14:00 Uhr - SV Eintracht Trier 05 (H)
  31. Spieltag: Di., 04.05.27, 19:00 Uhr - VfR Aalen (A)
  32. Spieltag: Sa., 08.05.27, 14:00 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (H)
  33. Spieltag: Sa., 15.05.27, 14:00 Uhr - KSV Hessen Kassel (A)
  34. Spieltag: Sa., 22.05.27, 14:00 Uhr - SV Sandhausen (H)