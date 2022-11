Stuttgarter Kickers erledigen auch im WFV-Pokal ihre Hausaufgaben Oberligist gewinnt im Achtelfinale beim Verbandsligisten SV Fellbach.

In der Oberliga wartet auf die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr) die Hürde beim Tabellen-Zehnten FC 08 Villingen. Das Positive: Im Pokalspiel in Fellbach hat sich keiner verletzt.

Wie sehr mischt Trainer Ünal seine Anfangsformation nach den kräftezehrenden Wochen durch? Die Antwort: In sehr überschaubarem Umfang. Für Stammkeeper Ramon Castellucci stand Maximilian Otto zwischen den Pfosten. Ansonsten rückten noch Marian Riedinger und Loris Maier in die Anfangsformation. Dafür wurde Niklas Kolbe geschont, der Innenverteidiger stand erst gar nicht im Kader. Flamur Berisha saß gegenüber dem 3:0-Sieg im Spitzenspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach zu Beginn auf der Bank. „Die Aufstellung zeigte, wie ernst wir das Spiel nahmen“, sagte Stein.

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.