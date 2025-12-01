Stuttgarter Kickers: "Einerseits sind wir sehr enttäuscht"

In einer leidenschaftlichen und dominanten zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Blauen in der Schlussviertelstunde Chance um Chance, verpassten aber den verdienten Ausgleichstreffer. Ein starker SVS-Torhüter Lukas Schneller hielt am Ende einen glücklichen Heimerfolg für Sandhausen fest.

Die Stuttgarter Kickers mussten sich am 19. Spieltag der Regionalliga Südwest knapp mit 1:2 (1:2) beim SV Sandhausen geschlagen geben. Vor 2.887 Zuschauern im GP Stadion am Hardtwald trafen in einer hochintensiven Anfangsphase Pascal Testroet (2.) für die Kurpfälzer und Flamur Berisha (5.) zum zwischenzeitlichen 1:1. In der Folge wäre sogar die Führung für die Blauen möglich gewesen. Der Treffer fiel aber nach einem schnellen Angriff auf der Gegenseite durch Louis Kolbe zum 2:1 für Sandhausen (32.).

Die Kickers änderten ihre Startaufstellung auf vier Positionen und begannen mit David Tomić, Nevio Schembri, Nico Fundel und Samuel Unsöld für Mario Borac (5. Gelbe Karte), Maximilien Zaiser sowie die beiden angeschlagenen Spieler Oskar Hencke und Marlon Faß.

Auf dem tiefen Rasen nach stundenlangen Regenfällen startete das Sonntagsspiel mit maximalem Tempo. Sandhausen nutzte die erste Gelegenheit zur Führung. Nach einer Flanke von Teoman Akmestanli hatte Testroet im Fünfmeterraum zu viel Platz und köpfte unhaltbar ins rechte Eck zur 1:0-Führung ein.

Die Antwort der Kickers ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke in der 5. Minute konnte Sandhausen nicht entschieden klären. Der zweite Ball landete über Fundel bei Berisha, der überlegt zum 1:1-Ausgleich flach einschoss.

Im Anschluss blieben beide Teams mutig und suchten den Weg nach vorne. Tomić prüfte SVS-Keeper Schneller aus der Distanz (15.). Die Blauen agierten mit einem geänderten taktischen Ansatz und verteidigten mit etwas mehr Mannbezug.

Nach rund einer halben Stunde wäre die Führung möglich gewesen wäre, doch Kapitän Lukas Kiefer verzog aus halbrechter Position und schoss am langen Pfosten vorbei. Im Gegenzug fiel dann das 2:1 für Platzherren. Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Schneller behauptete Testroet das Leder an der Mittellinie, setzte Kolbe in Szene, der frei vor Léon Neaimé cool blieb und die erneute Sandhäuser Führung erzielte (32.). So ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit.

Kickers drängen – Sandhausen rettet Sieg

Nach dem Seitenwechsel kam Nico Blank für Fundel in die Partie und es entwickelte sich zunächst ein ausgeglicheneres Spiel mit wenig klaren Chancen. Sandhausen setzte ein erstes Ausrufezeichen durch David Mamutovic, der den rechten Pfosten traf (49.). Doch im weiteren Verlauf übernahmen die Blauen immer stärker die Kontrolle und drängten den SVS in der Schlussviertelstunde tief in die eigene Hälfte.

Melkamu Frauendorf (73.) und später Samuel Unsöld mit zwei wuchtigen Abschlüssen (80./88.) verpassten ebenso wie der eingewechselte David Braig, dessen Kopfball reaktionsschnell von Schneller entschärft wurde (86.). In der Nachspielzeit bot sich Unsöld nochmals die große Möglichkeit – doch auch hier konnte das Spielgerät nicht im Tor untergebracht werden.

Die Kickers zeigten ein leidenschaftliches und spielerisch starkes Auftreten, verpassten jedoch aufgrund fehlender Effizienz den verdienten Punktgewinn in der Kurpfalz.

Stimmen zum Spiel:

Kickers Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Einerseits sind wir sehr enttäuscht. Trotzdem aber auch sehr stolz auf die Mannschaft, die mit viel Leidenschaft, Energie und Herz in das Spiel gegangen ist und auch fußballerische Qualität gezeigt hat. Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir ein brutales Spiel gemacht. Uns hat in einigen Situationen die Ruhe gefehlt, um die Chancen sauber zu Ende zu spielen. Dazu kamen mehrere starke Paraden des Sandhäuser Torhüters – und am Ende auch ein Quäntchen Pech.“

Ausblick:

Zum letzten Pflichtspiel des Jahres 2025 reisen die Stuttgarter Kickers am Freitag, 05. Dezember 2025, zum Auswärtsspiel beim SV Eintracht-Trier. Anpfiff des Flutlichtduells im Moselstadion ist um 19:00 Uhr.