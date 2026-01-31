Stuttgarter Kickers: Dritter Erfolg im dritten Vorbereitungsspiel

– Foto: Imago

Die Stuttgarter Kickers haben das Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching mit 3:2 (2:2) für sich entschieden. Vor 220 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im ADM-Sportpark sahen die Fans eine unterhaltsame Partie gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern.

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn musste dabei auf zahlreiche Spieler in der Offensive verzichten. Nicht zur Verfügung standen Marlon Faß (Teilruptur des Außenbands im rechten Sprunggelenk), Flamur Berisha (Innenbandverletzung am Sprunggelenk), Melkamu Frauendorf (Patellasehnenprobleme), Nevio Schembri (Pferdekuss aus dem Spiel gegen Pforzheim), David Braig (muskuläre Probleme) sowie Oskar Hecke (Nagelbettentzündung).

Die Blauen starteten aktiv bei angenehmen äußeren Bedingungen in die Begegnung und bereits in der 8. Spielminute bot sich die große Chance zur Führung. Samuel Unsöld zog ab, doch der Ball sprang vom linken Pfosten zurück ins Feld. In einem Spiel auf Augenhöhe brachte ein sehenswerter Angriff über die linke Seite die Führung für die Platzherren. Die Hereingabe von Nico Fundel setzte Abdoulie Mboob den Ball zunächst an den rechten Pfosten, verwertete den Abpraller aber eiskalt zum 1:0 (28.).

Die Antwort der Bayern ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute fasste sich Winkler rund zehn Meter hinter der Mittellinie ein Herz und überraschte Kickers-Keeper Felix Dornebusch mit einem weiten Distanzschuss zum 1:1. Kurz darauf gingen die Kickers erneut in Führung: Nach einem Foul an Fundel verwandelte David Tomić den fälligen Strafstoß souverän halbhoch in die linke Ecke zum 2:1 (39.). Doch Unterhaching schlug noch vor der Pause zurück. Tim Hannemann nutzte kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Gelegenheit aus kurzer Distanz zum 2:2.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen, ehe die Kickers in der Schlussphase zum dritten Mal jubeln durften. In der 78. Minute spielte Per Lockl einen scharfen Pass an den rechten Pfosten, wo Mario Borac goldrichtig stand und aus kurzer Entfernung zum 3:2 einschob.

Mit Innenverteidiger Ardi Mulaj sowie den Offensivkräften Luka Petkovic und Julian Schmidt bekamen heute auch drei Spieler aus der U19 der Blauen ihre Einsatzminuten gegen den Vertreter der Regionalliga Bayern.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Cheftrainer Marco Wildersinn zufrieden:

„Es war ein Test gegen einen guten Gegner. Wir haben einiges ausprobiert und unter der Woche erarbeitet. Einige Dinge haben heute schon ganz gut funktioniert, andere noch nicht. Das ist in der Vorbereitung ganz normal. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 7. Februar 2026, treffen die Stuttgarter Kickers im vierten Vorbereitungsspiel auf den FC Bayern München II. Anstoß im FCB-Campus ist um 14.00 Uhr.