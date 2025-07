Stuttgarter Kickers: "Dieser Zusammenhalt ist für mich der Schlüssel"

Mit Melkamu Frauendorf stößt ein neuer Spieler für die Außenbahnen zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Der gebürtige Schefflenzer war zuletzt bei Hannover 96 II aktiv, zuvor unter anderem im Nachwuchs des FC Liverpool – jetzt will er in Degerloch angreifen. In „11 Fragen an …“ spricht er über seine Anfänge, Vorbilder und eine Fähigkeit, die ihm manchmal auf dem Platz weiterhelfen würde.