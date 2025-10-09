Stuttgarter Kickers: "Die Vorfreude ist riesengroß"

Ein Meniskusriss ist keine Kleinigkeit. Wie hast du die lange Reha-Zeit erlebt, und was hat dir geholfen, immer dranzubleiben?

Die Reha-Zeit war insgesamt sehr herausfordernd und geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Es gab schöne Momente – vor allem dann, wenn Übungen wieder möglich waren, die nach der Verletzung zunächst undenkbar schienen. Ich weiß noch genau, wie es war, als ich das erste Mal wieder gegen den Ball treten konnte. Aber es gab natürlich auch Rückschläge, mit denen ich umgehen musste. Dabei haben mir mein Glaube an Jesus, das Ziel des Comebacks vor Augen und der Zuspruch von Familie, Freunden, der Mannschaft und den Fans enorm geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Viele Fans haben sich in den letzten Monaten immer wieder nach dir erkundigt – wie viel bedeutet dir diese Unterstützung von der Tribüne und aus dem Umfeld des Vereins?

Die Unterstützung der Fans ist für mich total wertvoll, das schätze ich sehr. Der gesamte Verein hat mich in dieser Zeit super unterstützt – das ist im Tagesgeschäft Fußball alles andere als selbstverständlich. Das hat mir einmal mehr gezeigt, für was für einen großartigen Verein ich spielen darf. Ich möchte mich ausdrücklich für jeden Zuspruch und jede Nachricht bedanken, die ich erhalten habe – das ist nicht selbstverständlich. Besonders hervorheben möchte ich auch die gemeinsame Zeit in der Reha mit den anderen verletzten Spielern wie Felix Dornebusch und David Stojak. Wir haben uns gegenseitig Mut gemacht, und das hat enorm geholfen. Ich freue mich deshalb umso mehr, wenn ich bald wieder gemeinsam mit Dorne und David auf dem Platz stehen darf.