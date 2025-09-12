Stuttgarter Kickers: Die U23 des Sport-Club kommt auf die Waldau  

Spannendes über unseren Gegner: Freiburg II kam vergangene Saison nach dem Abstieg aus der 3. Liga zurück in die Regionalliga. Bereits in der Vorbereitung trafen die Stuttgarter Kickers auf die U23 des SCF und entschieden das Duell mit 2:0 für sich. Heimspielstätte der Freiburger ist das Dreisamstadion. Aktuell steht die Zweitvertretung der Freiburger nach sechs Spieltagen mit sechs Punkten da. Dreimal hat das Team bereits Unentschieden gespielt. So oft wie keine andere Mannschaft in der Liga.

Das sagt unser Cheftrainer Marco Wildersinn: „Wir haben uns in Steinbach für eine mannschaftlich geschlossene und willensstarke Leistung mit einem Sieg belohnt. Es war schön zu sehen, dass wir in der Schlussphase nicht nachgelassen und den Gegner teilweise hinten eingeschnürt und somit den Siegtreffer erzwungen haben. Das war nicht nur für unser Punktekonto, sondern auch für unser Selbstvertrauen gut. Gegen Freiburg erwartet uns nun die nächste schwere Aufgabe. Auch in diesem Spiel wird es nötig sein, dass wir am Limit spielen, um so unseren Fans einen schönen Nachmittag bescheren und uns mit einem Heimsieg belohnen.“