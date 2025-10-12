Stuttgarter Kickers: "Die Erleichterung ist groß"

Die Stuttgarter Kickers feierten am 12. Spieltag der Regionalliga Südwest einen wichtigen 3:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Bahlinger SC. Vor 3.850 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau trafen David Tomić (57.) und Marlon Faß (66.) jeweils per Foulelfmeter, ehe Milan Petrovic mit einem Kopfballtreffer (83.) den Endstand herstellte. Die Mannschaft vom Kaiserstuhl beendete die Partie nach Gelb-Roten Karten für Daniel Monga (52.) und Karim El Abed (57.) in doppelter Unterzahl.

Cheftrainer Marco Wildersinn nahm vier Veränderungen in der Startelf vor: Für Blank, Unsöld, Frauendorf und Fundel rückten Tomić, Faß, Hencke und Mario Borac in die Anfangsformation. Beide Teams kamen zunächst nur schwer in die Partie. Bahlingen suchte sein Glück im Umschaltspiel, doch sowohl Alex Echner als auch Ferdinand Scholl fehlte in aussichtsreicher Position die letzte Konsequenz im Abschluss.

Auch die Blauen taten sich offensiv lange schwer. Ein Kopfball von Vincent Schwab nach einer Ecke landete in den Armen von BSC-Keeper Luca Petzold (36.), eine Minute später zielte Tomić aus halbrechter Position knapp vorbei. Trotz einiger agiler Aktionen von Hencke blieben klare Torchancen Mangelware. Kurz vor der Pause musste Kickers-Torhüter Leon Neaimé bei einem Schuss von Rico Wehrle noch einmal eingreifen und seinen Kasten sauber halten.

„Man hat gemerkt, dass in der ersten Hälfte die Füße zittrig oder bleiern waren – vielleicht beides. Wir waren im Kopf nicht frei. Das hat sich mit zunehmender Spieldauer in der ersten Hälfte auch nicht gebessert.“, fasste Marco Wildersinn den ersten Durchgang treffend zusammen.



Doppelschlag nach Platzverweisen bringt Kickers auf Kurs

Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts kam Per Lockl für Maximilian Zaiser in die Partie. Nach einem riskanten Zuspiel seines Torhüters musste der bereits verwarnte Daniel Monga gegen den anlaufenden Flamur Berisha das nächste Foul ziehen und sah hierfür die Ampelkarte (52.). Nur fünf Minuten später kam Faß im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Maximilian Lotz entschied ohne Zögern auf Elfmeter. Tomić übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0 (57.).

Bei der Ausführung des Strafstoßes waren die Gäste bereits nur noch zu neunt, da auch Karim El Abed mit Gelb-Rot vom Platz musste. In doppelter Überzahl entschieden die Kickers die Partie dann binnen weniger Minuten: Nach einem weiteren Foulspiel an Faß zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt, und der Gefoulte verwandelte selbst souverän ins linke Eck zum 2:0 (66.).

„Es war klar, wir müssen uns heute reinarbeiten, wir müssen uns zum Sieg arbeiten. Ich denke das haben wir dann getan. Wir haben diese Foulspiele ein stückweit erzwungen, die dann eben zu den Karten und den Elfmetern führen. Und das gehört dann auch mal mit dazu in einer Phase, die nicht einfach war für uns mit nur einem Punkt aus vier Spielen.“, erklärte Wildersinn nach dem Spiel.



Petrovic sorgt für den Schlusspunkt

Die Kickers verpassten es anschließend, den Vorsprung noch weiter auszubauen. Petzold parierte stark gegen Mario Borac (74.), und David Udogu setzte seinen Distanzschuss knapp über die Latte (79.).

Für einen emotionalen Moment sorgte die Einwechslung von Christian Mauersberger, der nach seiner Verletzung Ende März erstmals wieder auf dem Platz stand. Nur drei Minuten später bereitete er den dritten Treffer mustergültig vor. Seine Flanke köpfte Milan Petrovic aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand ein (83.).

In den Schlussminuten dominierten die Blauen die Partie gegen den dezimierten Gegner, ohne jedoch weiter nachzulegen. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen war die Freude über den dreifachen Punktgewinn im ganzen Stadion greifbar.



Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn: „Die Erleichterung ist groß. Das Wichtigste war heute ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dieser Sieg gibt uns Selbstvertrauen, um auch auswärts wieder eine gute Leistung zu bringen. Nächste Woche in Balingen wollen wir natürlich nachlegen – und dafür werden wir alles investieren.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 18. Oktober 2025, sind die Stuttgarter Kickers bei der TSG Balingen zu Gast. Anpfiff in der Bizerba Arena ist um 14:00 Uhr.