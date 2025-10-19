Stuttgarter Kickers: "Deshalb freuen wir uns und sind sehr zufrieden"

Verhaltener Beginn auf beiden Seiten

Cheftrainer Marco Wildersinn nahm im Vergleich zum Heimsieg in der Vorwoche eine Veränderung in der Startformation vor: Melkamu Frauendorf ersetzte Oskar Hencke. Die Anfangsphase verlief zunächst ereignisarm, klare Torchancen blieben Mangelware. Ein Distanzschuss von Pedro Morais neben das Kickers-Tor (10.) gehörte zu den wenigen nennenswerten Aktionen.

Kickers schlagen doppelt zu

In der 17. Minute nutzten die Blauen ihre erste Möglichkeit eiskalt aus: Nach einem Ballverlust der TSG in der Vorwärtsbewegung setzte Flamur Berisha mit einem perfekten Steckpass Marlon Faß in Szene. Der Angreifer blieb vor Balingens Keeper Louis Potye cool und schob flach zur 1:0-Führung ein. Das Eyach-Team protestierte zwar heftig wegen der zuvor getroffenen Vorteilsauslegung von Schiedsrichter Tobias Ewerhardy nach einem Foulspiel von Lukas Kiefer an Denis Latifovic im Anstoßkreis, doch der Unparteiische blieb bei seiner Entscheidung und der Treffer zählte.

Balingen versuchte in der Folge, das Spiel zu übernehmen, hatte viel Ballbesitz. Ihre Flankenläufe waren aber zu stumpf und die Bälle kamen oft im Zentrum nicht an. Auf der Gegenseite vergab Berisha die Chance zum 2:0, als er aus kurzer Distanz über die Latte schoss (26.). Kurz darauf zeigte sich erneut die Effektivität der Kickers: Nach einer kurz ausgeführten Ecke von David Tomić flankte Maximilian Zaiser auf Faß, der von der Fünfmeterraumlinie per Direktabnahme zum 2:0 traf (32.) - der vierte Saisontreffer des 19-jährigen Angreifers.

„Ich denke wir waren in der ersten Hälfte die etwas gefährlichere, auf jeden Fall die effizientere Mannschaft. Und deshalb lagen wir auch zur Halbzeit 2:0 in Führung.“ fasste Wildersinn den ersten Spielabschnitt zusammen.

Balingen drückt – Die Blauen verteidigen mit Herz und Leidenschaft

Nach dem Seitenwechsel kam Nico Fundel für Mario Borac ins Spiel. Gleich zu Beginn musste TSG-Schlussmann Potye gegen Tomić retten (48.). Das Spiel der Platzherren steigerte sich nun deutlich und sie erspielten sich in der folgenden Drangphase zahlreiche hochklassige Torchancen. Der eingewechselte Enrique Katsianas-Sanchez verpasste den Anschluss mit einem Schuss knapp über die Latte (54.). Die Kickers-Defensive war nun enorm gefordert.

Nach einer Stunde klärte Vincent Schwab zunächst auf der Linie gegen den Distanzschuss von Sascha Eisele, Katsianas-Sanchez Versuch wurde geblockt und Leon Neaimé parierte auch den zweiten Ball von Eisele aus kurzer Distanz. In dieser Phase hatten die Blauen auch das nötige Quäntchen Glück, hielten jedoch mit großem Kampfgeist dagegen. Mitten in die Drangphase der Gastgeber setzten die Kickers ihrerseits ein Ausrufezeichen: Nach einer Ecke parierte Potye einen wuchtigen Kopfball von Schwab (65.). Auf der Gegenseite verfehlte Amney Moutassime mit einem artistischen Seitfallzieher nur knapp das Tor (68.).

„Nach dem Seitenwechsel mussten wir eine Phase überstehen, in der Balingen einen guten Ball gespielt hat. Generell muss ich sagen, die TSG ist fußballerisch eine sehr spannende Mannschaft mit einem guten Spielvortrag, der dann nicht immer ganz einfach zu verteidigen ist.“ sagte Wildersinn und ergänzte: „Deshalb ist der Gegner auch oft an unseren Strafraum herangekommen. Wir haben es aber immer wieder geschafft einen Fuß dazwischen zu bekommen. Auch bei der Mehrfachchance gehen wir ohne Gegentor raus und können dann Gegenzug vielleicht den dritten Treffer machen.“

Ruhige Schlussphase und dritter Auswärtssieg

Mit einem Dreifachwechsel gingen die Blauen In die Schlussviertelstunde. Balingen blieb bemüht, kam aber zu keiner klaren Torchance mehr. Kurz vor Schluss sah Milan Petrovic noch seine fünfte gelbe Karte und wird damit im kommenden Heimspiel pausieren müssen. Die Kickers verteidigten konzentriert den Vorsprung und feierten am Ende einen verdienten 2:0-Auswärtssieg – den dritten in der laufenden Saison.

Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Es war enorm wichtig für uns heute dreifach zu punkten. Diesen Sieg waren wir unseren Fans auswärts schuldig. Aber vor allem auch uns. Ich denke, wir waren hinten raus nicht mehr in Gefahr. Unter dem Strich eine ordentliche Leistung von uns. Effizienz, vor allem in der ersten Hälfte, das ist wichtig auswärts. Deshalb freuen wir uns und sind sehr zufrieden.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 25. Oktober 2025 kommt der TSV Schott Mainz auf die Waldau. Anpfiff ist im 14.00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.