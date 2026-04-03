Stuttgarter Kickers: David Tomic steht zur Wahl Tor des Monats März

– Foto: Stuttgarter Kickers

Besonderer Moment für die Stuttgarter Kickers: Beim Verbandspokalspiel am 17. März erzielte David Tomić mit einem Distanzschuss aus rund 30–40 Metern gegen den SGV Freiberg das entscheidende 3:1 – ein Tor, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Ekstase im Stadion gesorgt hat. Jetzt wurde dieser Treffer in der ARD Sportschau für das Tor des Monats nominiert – und steht dabei unter anderem neben Treffern von Spielern wie Florian Wirtz zur Auswahl.

„Das war einfach ein unglaublicher Moment. Pokalspiel, es ging um alles. Und als ich gesehen habe, dass der Torwart etwas weit draußen steht, habe ich mir gedacht, chip ich ihn halt hinten rein. Als der Ball dann drin war und das Stadion explodiert ist, war das pure Ekstase. Dass ich jetzt beim Tor des Monats in der Auswahl bin, freut mich riesig – das ist für mich eine Premiere und etwas ganz Besonderes“, sagte David Tomić nach seiner Nominierung.