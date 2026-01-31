Stuttgarter Kickers: David Braig vorerst außer Gefecht Der Regionalligist muss auf seinen Stürmer voraussichtlich rund drei Wochen verzichten. von red/pm · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers gibt einen Ausfall. Dies teilt der Verein dazu mit:

David Braig vorerst außer Gefecht Die Stuttgarter Kickers müssen in den kommenden Wochen auf David Braig verzichten. Der 34-Jährige laboriert an muskulären Problemen und fällt voraussichtlich rund drei Wochen aus.

Braig kam in der laufenden Saison bislang 14-mal für die Blauen zum Einsatz und steuerte dabei zwei Tore sowie zwei Vorlagen bei. Wir wünschen David eine gute und schnelle Genesung!