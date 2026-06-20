Stuttgarter Kickers: Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2026/27 von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 13:37 Uhr · 0 Leser

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Die Vorbereitungen auf die Regionalliga-Saison 2026/27 laufen, und ab Montag, 22. Juni 2026 startet der Dauerkarten-Verkauf für die neue Spielzeit. Bestehende Dauerkarteninhaber erhalten zunächst ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihren bisherigen Steh- oder Sitzplatz. Der freie Verkauf beginnt am Montag, 29. Juni 2026. Alle Dauerkarteninhaber der Saison 2025/26 werden am Samstag, 20. Juni 2026 mit einer E-Mail mit allen Informationen vom SV Stuttgarter Kickers Ticketing (ggf. Spam-Postfach prüfen) angeschrieben und erhalten am Montag, 22. Juni 2026 eine automatische Reservierungs-Bestätigung per E-Mail von unserem Partner vivenu (Absender der E-Mail ist SV Stuttgarter Kickers Ticketing / vivenu, ggf. Spam-Postfach prüfen). Die reservierten Plätze können bis einschließlich 12. Juli 2026 verlängert werden. Danach gehen nicht verlängerte Plätze automatisch in den freien Verkauf über.

Für die Saison 2026/27 werden die Eintrittspreise bei den Tageskarten moderat angepasst. Die Tageskarte im Stehplatzbereich für Vollzahler erhöht sich um 50 Cent auf 15 Euro, die Tageskarte im Sitzplatzbereich steigt um einen Euro für Vollzahler, Mitglieder und den ermäßigten Personenkreis. Die Preise für Kinder- und Familienkarten bleiben unverändert Unsere treuen Dauerkarteninhaber profitieren erneut von einem Frühbucher-Rabatt bis zum 12. Juli 2026. Die Dauerkarte im Stehplatzbereich kostet im Frühbucherzeitraum 200 Euro für Vollzahler und 165 Euro für Mitglieder sowie Ermäßigte. Im Sitzplatzbereich beträgt der Frühbucherpreis 400 Euro für Vollzahler, 355 Euro für Mitglieder und 330 Euro für Ermäßigte.