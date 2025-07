Stuttgarter Kickers: "Das war ein besonderer Moment"

4. Was möchtest du bei den Kickers erreichen?

Ich möchte natürlich mit der Mannschaft erfolgreich sein. Gleichzeitig will ich nach einer schwierigen Saison für mich persönlich wieder zeigen, was ich draufhabe – in einer starken Regionalliga.

5. Lieber Assist oder Tor? Und warum?

Ganz klar: Tor! Am schönsten ist das Jubeln mit den Fans – das gibt einfach ein besonderes Gefühl.

6. Was ist dein erster Eindruck vom Degerloch / der Waldau?

Das GAZi-Stadion mit dem Fernsehturm direkt daneben ist auf jeden Fall etwas Besonderes – das bleibt im Kopf.