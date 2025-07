Stuttgarter Kickers: Das Traditionsduell gegen Notts County

Notts County – Fußballgeschichte aus England

Der Notts County Football Club wurde 1862 gegründet – also 37 Jahre vor den Stuttgarter Kickers – und zählt zu den großen Namen des frühen englischen Fußballs. 1894 gewann der Verein den FA Cup und spielte über Jahrzehnte in den höchsten englischen Ligen. Heute tritt Notts County in der League Two an, der vierten Liga Englands.