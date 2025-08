Stuttgarter Kickers: "Das muss dann auch mal reichen auswärts"

Dominante Blaue ohne Ertrag

Die junge Mannschaft von Marco Wildersinn trat mit identischer Startformation wie beim erfolgreichen Pokalauftritt unter der Woche in Göppingen an und startete spielbestimmend. Besonders über die rechte Seite mit David Udogu und Oskar Hencke erzeugten die Degerlocher viel Druck. Im Zentrum lenkte der auffällige Maximilian Zaiser das Spielgeschehen.

Trotz Feldvorteile und Ballbesitzphasen fehlte im Angriffsdrittel die letzte Konsequenz gegen abwartend spielende Platzherren. Die größte Chance hatte der stark aufspielende Tomić, als er nach Henckes Vorarbeit das Leder nur hauchzart am linken Pfosten vorbeischoss (25.). Auf der Gegenseite zeigte sich die Föllscheelf nur einmal gefährlich, doch Nicola Arcanjo-Köhler brachte eine scharfe Hereingabe freistehend nicht das Gehäuse von Bela Dumrath (15.). So ging es trotz Überlegenheit der Blauen torlos in die Halbzeitpause.

Intensität steigt – Tomić trifft vom Punkt

Unverändert kamen die Degerlocher aus der Kabine, und die Begegnung nahm nun deutlich an Fahrt auf. In der 53. Minute hatten die Kickers gleich mehrere Gelegenheiten im Anschluss an eine Ecke: Erst köpfte Mario Borac gefährlich aufs Tor, dann setzte Hencke den Nachschuss an den Pfosten. Im Anschluss kam David Braig im Strafraum zu Fall – ein Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Im direkten Gegenzug traf Tim Korzuschek auf der anderen Seite ebenfalls nur den Pfosten.

Dann folgte die spielentscheidende Szene: Nach Zuspiel von Tomić drang Flamur Berisha mit Tempo in den Strafraum ein und wurde von den Beinen geholt. Der Unparteiische entschied sofort auf Strafstoß. Tomić trat an, ließ SG-Torhüter Justin Duda keine Chance und krönte seine gute Leistung mit dem verdienten Treffer zur 1:0-Führung (65.). Fünf Minuten später kam Kapitän Lukas Kiefer ebenfalls im Strafraum zu Fall, der Pfiff des Unparteiischen blieb aber aus.

Fulda drückt, Kickers halten stand

In der verbleibenden Spielzeit warf die Barockstadt alles nach vorne. Mit langen Bällen und hohen Flanken nach Standards kamen sie bis tief in die Nachspielzeit immer wieder in den Strafraum der Blauen. Doch die Defensive der Kickers zeigte sich stabil und kampfstark. So blieb es am Ende beim knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg im Fulda.

Stimmen zum Spiel

Chef-Trainer Marco Wildersinn zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden „Das ist natürlich ein Auftakt, den wir uns so vorgestellt haben. Wir wussten, dass es ein enges Spiel wird. Defensiv haben wir sehr wenig zugelassen, außer dem Pfostenschuss direkt nach unserem Aluminiumtreffer. Die Jungs haben sich gegen alles gestemmt, vor allem in der Zentrale, wo wir sehr jung aufgestellt sind. Offensiv hatten wir mehr Ballbesitz, aber im letzten Drittel fehlte etwas die ideale Lösung. Aber dann war es halt ein Elfmeter. Die Situation war durch ein gutes Passspiel schön vorbereitet, wir gehen mit Tempo in den Strafreaum und am Ende gibt es das Foul. Und dann verwandeln wir den Elfmeter, das muss dann auch mal reichen auswärts.“

Ausblick

Am Sonntag, 10.08.2025, empfangen die Stuttgarter Kickers den SV Sandhausen zum ersten Heimspiel der Saison unter dem Fernsehturm. Anpfiff ist um 14.00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.