Stuttgarter Kickers: "Das macht die Aufgabe nicht einfacher"

Unser Gegner: Der TSV Steinbach Haiger ist eine feste Größe in der Regionalliga Südwest. Seit 2015 spielt der Klub in der vierthöchsten Spielklasse und konnte sich dort mit kontinuierlichen Leistungen etablieren. In der laufenden Saison sind die Steinbacher bestens in die Spielzeit gestartet und stehen mit vier Siegen und einem Unentschieden aus fünf Spielen auf dem zweiten Rang.

Das sagt unser Cheftrainer Marco Wildersinn: „In Steinbach erwartet uns neben Freiberg die Mannschaft der Stunde. Das macht die Aufgabe nicht einfacher, gerade auf deren heimischem Platz. Wir wollen von Beginn an konzentriert und mutig auftreten, die Zweikämpfe annehmen und unser eigenes Spiel mit der optimalen Zielstrebigkeit vor dem Tor wieder mehr belohnen.“

Personelle Lage bei den Kickers: Unverändert fehlen Felix Dornebusch (Kreuzbandriss), David Stojak (Kreuzbandriss) und Christian Mauersberger (Meniskusriss). Flamur Berisha ist nach seiner Sperre wieder spielberechtigt.

Schon gewusst? Noch 2008/2009 spielten die Hessen in der Kreisliga B, eher binnen weniger Jahre der Durchmarsch bis in die Regionalliga folgte. Ab jener Saison stieg der TSV Steinbach Haiger in sieben Jahren sechsmal auf.

Trainer und Team: Cheftrainer ist seit Sommer 2024 Hüsni Tahiri. Der 42-Jährige ist seit über zehn Jahren im Verein tätig. 2013 wechselte er als Spieler vom SC Waldgirmes nach Steinbach, nach dem Karriereende war er zunächst im Nachwuchs als Coach tätig. In bisher 38 Ligaspielen an der Seitenlinie der Hessen kann er einen Punkteschnitt von 1,74 vorweisen.

Pokalkonstanz: Besonders eindrucksvoll ist die Bilanz im Hessenpokal. Steinbach stand in den vergangenen acht Jahren gleich fünfmal im Finale und konnte den Wettbewerb 2018 und 2020 gewinnen. Diese Konstanz im Pokalwettbewerb brachte Steinbach mehrfach die Teilnahme am DFB-Pokal ein.

Verbindungen zu den Kickers: Personelle Überschneidungen gab es ebenfalls: Torhüter David Nreca-Bisinger, heute beim Oberligist VfR Mannheim aktiv, wechselte einst von den Stuttgarter Kickers zum TSV Steinbach Haiger. Im Sommer 2022 kam er aus Großaspach zu den Kickers, ehe es ihn ein Jahr später weiter nach Steinbach zog.