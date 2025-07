Stuttgarter Kickers: „Das ist ein echter Standortvorteil”

Eine klare Führung. Es geht nicht nur um Taktik. Es geht darum, Menschen zu einem Ziel zu führen – und ihnen dabei das Gefühl zu geben, dass sie gesehen und verstanden werden. Da konnte ich viel in meiner Hoffenheimer Zeit von Trainern wie Julian Nagelsmann, Markus Gisdol oder Huub Stevens lernen. Ich lese aber auch viel, bilde mich weiter, tausche mich aus. Aber am wichtigsten ist mir das tägliche Gespräch im eigenen Trainerteam: die Trainingsformen, die Ansprache, das Verhalten an der Linie. Nur so kannst du kontinuierlich besser werden.

Du bist einer der dienstältesten Trainer der Regionalliga. Was bedeutet dir diese Konstanz?

Das wusste ich tatsächlich gar nicht, bis ich es kürzlich in einer Grafik im „Kicker“ gesehen habe. Aber es zeigt, dass ich Dinge entwickeln und nicht nur kurzfristig denken will. Ich war in dieser Liga bisher nur bei drei Vereinen – das macht mich schon ein Stück weit stolz. In Hoffenheim ging es hauptsächlich um die Entwicklung der Talente, in Würzburg zählte nur der Erfolg. Die verschiedenen Erfahrungen, die ich dadurch sammeln konnte, will ich hier einbringen.