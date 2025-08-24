Stuttgarter Kickers: "Das Ergebnis ist am Ende sehr ernüchternd"

Cheftrainer Marco Wildersinn setzte in der Innenverteidigung erstmals auf Neuzugang Vincent Schwab, der für den verletzten Milan Petrovic ins Team rückte. Von Beginn an waren die Kickers hellwach und überzeugten mit aggressivem Pressing sowie mutigem Offensivspiel. Bereits in der 5. Minute hatte Flamur Berisha die große Chance zur Führung, als er nach Zuspiel von Melkamu Frauendorf aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Auch in der 20. Minute war Berisha der Pechvogel, als sein Drehschuss von 05-Keeper Luke Gauer stark pariert und ebenfalls noch ans Aluminium gelenkt wurde.

Die Mainzer brauchten fast eine halbe Stunde, um gefährlich vor das Kickers-Tor zu kommen – nutzten dann aber gleich ihre erste Gelegenheit. Nach einer Freistoßflanke legte Konstantin Schopp den Ball auf Fabio Moreno Fell ab, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (29.). „Dieser Treffer hat uns so bisschen den Stecker gezogen.“ monierte Wildersinn nach dem Schlusspfiff.

Der Treffer zeigte Wirkung: Die Kickers verloren in dieser Phase an Präzision, während die Hausherren immer stärker wurden. Kurz vor der Pause erhöhte Niklas Tauer nach Vorarbeit von Lovis Bierschenk unbedrängt auf 2:0 (42.). „Wir waren dann insgesamt zu fehlerhaft am Ball, zu langsam und behäbig in unserem Spiel. Und haben dann auch defensiv nicht immer gut ausgesehen, vor allem auch nicht beim zweiten Treffer. Das fällt deutlich zu einfach und war eine Hypothek zur Halbzeit.“

Kickers verlieren den Faden – Ampelkarte für Berisha

Nach dem Seitenwechsel fanden die Kickers nicht mehr zu ihrem dominanten Spielbeginn zurück. Offensiv fehlten Ideen und Durchschlagskraft, während Mainz die Begegnung zunehmend kontrollierte und auf Konter lauerte. In der 76. Minute war es erneut Moreno Fell, der nach Unordnung in der Kickers-Defensive per Drehschuss zum 3:0-Endstand traf.

Zu allem Überfluss sah Flamur Berisha kurz vor Spielende noch die Gelb-Rote Karte (88.) und wird damit im kommenden Heimspiel gegen Kickers Offenbach fehlen.

Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn: „Das Ergebnis ist am Ende sehr ernüchternd. Wir waren die ersten 20 Minuten klar besser, hatten große Chancen und müssen eigentlich in Führung gehen. Stattdessen kassieren wir mit der ersten Möglichkeit des Gegners das 0:1. Danach waren wir deutlich unter unseren Möglichkeiten und sind nicht an unser Leistungsmaximum gekommen. Das zeigt auch, trotz Anfangseuphorie, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wir sind eine junge Mannschaft, die sich entwickeln muss, die Fehler macht. Das muss man den Jungs auch zugestehen.“

Ausblick

Am kommenden Freitag, 29. August 2025, empfangen die Blauen den Namensvetter aus Offenbach zum Heimspiel auf der Waldau. Anpfiff zum Flutlichtspiel ist um 19.00 Uhr